Оправдание оккупации Крыма в 2014 году: Путин сделал абсурдное заявление

Кратко:
- Путин оправдал оккупацию Крыма
- Он сказал, что вынужден был это сделать
- По его мнению, он поступил правильно
Российский диктатор Владимир Путин придумал еще одно оправдание оккупации Крыма в 2014 году. Об этом он заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
В частности, он сказал, что якобы был "вынужден" захватить украинский полуостров.
"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал диктатор.
Кроме того, по его мнению, россияне правильно поступили, "что сделали то, что сделали".
Крым - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что российские оккупационные войска продолжают насыщать временно оккупированный Крымский полуостров войсками и техникой, боясь потерять его.
Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров.
В то же время, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что угрозы признать Крым российским - "фейковые".
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.
Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.
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