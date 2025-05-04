Оправдание оккупации Крыма в 2014 году: Путин сделал абсурдное заявление

Путин якобы был "вынужден" захватить украинский полуостров.

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Путин придумал причину захвата Крыма / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

Кратко:

Путин оправдал оккупацию Крыма

Он сказал, что вынужден был это сделать

По его мнению, он поступил правильно

Российский диктатор Владимир Путин придумал еще одно оправдание оккупации Крыма в 2014 году. Об этом он заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

В частности, он сказал, что якобы был "вынужден" захватить украинский полуостров.

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"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал диктатор.

Кроме того, по его мнению, россияне правильно поступили, "что сделали то, что сделали".

Крым - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что российские оккупационные войска продолжают насыщать временно оккупированный Крымский полуостров войсками и техникой, боясь потерять его.

Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров.

В то же время, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что угрозы признать Крым российским - "фейковые".

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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