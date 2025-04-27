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Рекордный урожай удивит даже соседей: как быстро увлажнить почву в теплице

Алексей Тесля
27 апреля 2025, 11:49
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Как можно поднять температуру почвы в теплице - как увлажнить землю в теплице.
Теплица
Как часто меняют землю в теплице / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/MetsikGarden

Главное:

  • Как увлажнить землю в теплице
  • Как часто меняют землю в теплице
  • Как оживить землю в теплице

Для обеспечения растений влагой в закрытом грунте, одним из наиболее эффективных методов является капельный полив. Он обеспечивает поступление воды непосредственно в корневую зону, создавая благоприятные условия для роста растений при минимальном расходе влаги.

При малообъемной гидропонике капельное орошение выступает ключевым способом водоснабжения и питания растений. Об этом идет речь в материалах Винницкого национального аграрного университета.

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Как увлажнить землю в теплице

В тепличных условиях такая система включает в себя резервуар для воды, дозатор удобрений, фильтр, насос, измерительные приборы, автоматический пульт управления, а также систему распределительных и поливных трубопроводов из темного полиэтилена с капельницами.

Чтобы поддерживать оптимальную влажность почвы в теплице, рекомендуется:

  • Контролировать уровень влаги с помощью измерительных приборов;
  • Осуществлять равномерный полив всей площади;
  • Повышать частоту увлажнения в жаркие дни, когда влага быстро испаряется;
  • Избегать избыточного полива, чтобы предупредить гниение корневой системы;
  • Организовать дренаж, исключая застой воды в корнях растений.
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
/ Инфографика: Главред

Как часто меняют землю в теплице

Факторы, влияющие на увлажнение почвы в теплице, включают погодные условия, тип грунта и возраст растений. Ведение журнала увлажнения позволит учитывать все важные параметры.

Когда почва в теплице теряет свою плодородность и структура ухудшается, рекомендуется обновление верхнего слоя:

  • Осенью необходимо удалить 20–30 см грунта, затем провести дезинфекцию конструкций теплицы и оставшейся почвы 2–3% раствором марганцовки;
  • Через 5–7 дней после обработки следует заселить полезные микроорганизмы;
  • Затем вместо удаленной почвы добавляют грунт с участков, где ранее росли лук, чеснок, капуста или бобовые, смешивая его с органоминеральным удобрением;
  • Идеальным вариантом считается внесение дерновой земли из леса с добавлением перепревшего навоза, компоста, торфа, древесной золы и, если требуется, песка.

Как оживить землю в теплице

Для улучшения качества почвы в поликарбонатной теплице можно воспользоваться несколькими простыми методами. Растения сталкиваются с проблемами роста и развития, если уровень pH почвы ниже 5,5. Чтобы уменьшить кислотность грунта, можно использовать: известь-пушонку, доломитовую муку или мел (в качестве альтернативы подойдет древесная зола).

Существует несколько способов улучшить структуру почвы:

  • Один из самых распространенных — добавление крупнозернистого песка, который делает грунт более рыхлым;
  • Также часто используется торф: он не только улучшает структуру, но и служит дополнительным источником питательных веществ;
  • Хорошим вариантом является внесение органики, например компоста, льняного костра, жмыха подсолнечника или кукурузы, а также измельченной соломы.

Как улучшить глинистые почвы

Глинистые почвы требуют дополнительного обогащения органическими удобрениями, которые повышают плодородность, улучшают структуру и способствуют развитию полезных микроорганизмов:

  • На каждый квадратный метр таких почв рекомендуется добавлять около 20 литров органических удобрений;
  • Вносить их следует ежегодно осенью при перекопке грунта.

Использование мульчи помогает не только улучшить структуру почвы, но и сохранить ее плодородность. В теплую и засушливую погоду мульчирование предотвращает пересыхание грунта, поддерживая его рыхлость и увлажненность. Это также облегчает обработку земли и прополку сорняков.

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Винницкий национальный аграрный университет

ВУЗ является центром образования и науки с современной материально-технической базой, широкой сетью филиалов и научных центров, широко известен в Украине и за рубежом. Университет имеет в своем составе 3 учебно-научных института, а также 8 факультетов. Аграрный университет осуществляет подготовку по многоступенчатой системе, говорится на сайте ВНАУ.

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