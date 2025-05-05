Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителей

Что известно:
- В Махачкале расстреляли патрульных
- Часть нападавших ликвидировали
- Пострадали мирные жители, они в тяжелом состоянии
В российской Махачкале расстреляли патрульный экипаж дорожно-патрульной службы. В результате этого погибли три сотрудника ГИБДД. Видео уже разлетелось в Сети.
Известно, что было двое вооруженных нападавших. Они открыли интенсивную стрельбу, после чего завладели автомобилем и скрылись с места происшествия.
Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил информацию о пострадавших.
"По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", — написал он.
Смотрите видео с перестрелкой в Махачкале:
Вскоре стало известно, что нападавших было четверо, двоих из них ликвидировали. ТАСС пишет о том, что в результате перестрелки пострадала 17-летняя девочка, она в тяжелом состоянии. Также сообщается, что количество пострадавших увеличилось до 7-ми. Все они находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщал Главред ранее, москвичкка жестко отчитала силовиков и назвала Путина ублюдком. Пожилая женщина считает Украину достойной страной и добавляет, что Россия умеет лишь воевать.
А на днях российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".
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