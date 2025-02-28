"Путин - ублюдок, вы будете платить Украине": москвичкка жестко отчитала силовиков

Пожилая женщина считает Украину достойной страной и добавляет, что Россия умеет лишь воевать.

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Пенсионерка в России высказалась о Путине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В России пенсионерка жестко обозвала российского диктатора Владимира Путина и выдала "базу" о том, какой страной действительно является РФ и что ждет будущие поколения. Видео с 84-летней Людмилой Васильевой разлетелось в Сети.

Женщина пришла почтить память Немцова и пыталась донести правду силовикам. Она прямо назвала Путина ублюдком и заявила, что РФ уничтожает все, к чему прикасается.

"Россия все в говно превращает! Где мы - там война! Только воюем. Я ребенок блокадного Ленинграда. Это за новую элиту бабушка с дедушкой померли в блокаду? Мама нас пятерых вырастить смогла. Она в блокаду защищала, кровь сдавала. Чтобы этим ублюдкам отдавать страну? Ублюдок - Путин", - сказала женщина. видео дня

Единственное, что смогли ответить местные силовики - попросили не выражаться грубо. В то же время она пыталась донести им, что Украина достойная страна, а им придется годами выплачивать репарации.

"Пожалуйста, вы ребята молодые, вам жить еще. Я то уже не доживу, а вы Украине будете платить и внуки ваши будут платить репарации. Украина достойна! Хотели взять за три дня, а уже три года, четвертый пошел, как завоевать не могут", - сказала женщина.

Смотрите видео с пенсионеркой в России, которая отчитала пропутинских силовиков:

Пенсионерка в России высказалась о Путине / фото: скриншот из видео

Война в Украине - главные новости

Ранее появились детали мощного удара по россиянам на Запорожье. Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штаб РФ взорвали КАБами. Вероятно удар наносился управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

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