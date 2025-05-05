Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

Виталий Кирсанов
5 мая 2025, 16:11
37
Помидоры и базилик отлично сочетаются в кулинарии, и они также хорошо сочетаются в саду.
Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры
Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Кратко:

  • Базилик может отпугивать вредителей от томатов
  • Базилик служит удобным ранним предупреждением о возможных болезнях

Помидоры - популярные у садоводов овощи из-за того, что их легко выращивать. Но если вы хотите полакомиться сочными домашними помидорами, нужно будет убедиться, что вы обеспечиваете оптимальные условия для роста томатов. Об этом пишет Daily Express.

Это включает в себя обеспечение достаточного количества солнечного света, поддержание надлежащего полива и подкормку правильным типом удобрения. Еще один момент, который следует учитывать, - это совместная посадка, которая заключается в том, что некоторые виды растений растут лучше, если их сажать рядом с другими растениями. Например, помидоры и базилик отлично сочетаются в кулинарии, и они также хорошо сочетаются в саду.

видео дня

Помидоры улучшают рост и вкус базилика. Базилик может отпугивать вредителей от томатов, а также привлекать полезных насекомых, которые могут опылять помидоры.

"Базилик хорошо растет рядом со многими разными растениями. На самом деле, он может улучшить вкус своих соседей, а его сильный запах может отпугнуть обычных садовых вредителей, таких как тля и паутинный клещ", - говорится в сообщении.

Кроме того, базилик не требует большого количества питательных веществ.

Базилик также служит удобным ранним предупреждением о возможных болезнях: на его листьях раньше других растений появляется плесень или признаки других заболеваний, что дает вам время предотвратить распространение болезни на ваши томаты.

Что касается вкуса, то, хотя научных доказательств того, что базилик улучшает вкус помидоров, нет, некоторые считают, что выращивание его рядом с томатами улучшает и вкус, и урожайность.

Например, садовод Майкл Геслинг, который попробовал посадить вместе помидоры и базилик, сказал: "Результаты меня поразили! Всего с 10 грядок в этом ряду мне удалось собрать около 200 фунтов самых вкусных помидоров, которые я когда-либо выращивал".

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    помидоры огород лайфхак
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    "Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

    "Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

    16:42Политика
    Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

    Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

    16:10Война
    ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

    ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

    15:14Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Китайский гороскоп на сегодня 5 мая: Быкам - разочарования, Собакам - риск

    Китайский гороскоп на сегодня 5 мая: Быкам - разочарования, Собакам - риск

    Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

    Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

    У 4 знаков зодиака начнется "белая полоса" в жизни: кто станет счастливчиком мая

    У 4 знаков зодиака начнется "белая полоса" в жизни: кто станет счастливчиком мая

    Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

    Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

    Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

    Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

    Последние новости

    16:42

    "Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

    16:23

    Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

    16:11

    Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

    16:10

    Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

    15:58

    Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    15:47

    На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

    15:40

    После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

    15:35

    Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

    15:25

    Сергей Дейнеко вручил ключи от новых квартир героям-пограничникамФото

    Реклама
    15:23

    "Встреча на слуху": в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

    15:14

    ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

    15:07

    Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

    14:44

    В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

    14:35

    Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблемеВидео

    14:08

    В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

    14:01

    Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

    13:58

    Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

    13:54

    Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралкуВидео

    13:22

    В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

    13:10

    Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

    Реклама
    13:08

    Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

    13:03

    Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

    12:56

    Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

    12:51

    Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело

    12:21

    Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

    12:12

    В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

    12:11

    Германия при Мерце может стать партнером Украины №1 - Андрей Мельник

    12:07

    Поднялось голубое пламя: в Саратове партизаны атаковали объект энергетики РФ

    11:54

    Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

    11:46

    Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

    11:34

    "Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

    11:17

    В Украине стремительно подешевел популярный овощ: в чем причина

    11:16

    Такого давно не было: в ВСУ рассказали о жестких штурмах на ключевом направлении

    10:54

    Маркарова о соглашении о недрах: "Это будет настоящее партнерство 50 на 50"

    10:44

    Китайский гороскоп на завтра 6 мая: Драконам - испытания, Свиньям - компромисы

    10:22

    Как очистить въевшуюся грязь с белых кроссовок: способ, о котором многие не знаютВидео

    10:13

    "Готовимся к бешеным ценам": какие фрукты и овощи убили заморозки в Украине

    10:10

    Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

    10:07

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

    10:05

    Трамп приказал возобновить работу тюрьмы "Алькатрас": она была закрыта в 1963 году

    Реклама
    10:02

    Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

    09:39

    "Возможно - это невозможно": Трамп сделал заявление о выходе США из переговоров

    09:23

    Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Водолеям - "запара", Девам - терпение

    09:17

    Инвестиция в "минус": что будет с курсом доллара в мае и стоит ли покупать валюту

    09:16

    Уже выше мамы: Лилия Подкопаева поразила видом своей дочери на редком фото

    08:58

    Китай выиграл Россию у Трампамнение

    08:26

    ВСУ оттеснили врага возле Торецка: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

    08:10

    Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

    07:59

    Известная актриса раскрыла правду о позиции Максима Галкина - детали

    07:56

    В ЕС придумали способ приблизить мир: о чем идет речь

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Пасха 2025
    Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять