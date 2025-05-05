Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

Помидоры и базилик отлично сочетаются в кулинарии, и они также хорошо сочетаются в саду.

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Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Кратко:

Базилик может отпугивать вредителей от томатов

Базилик служит удобным ранним предупреждением о возможных болезнях

Помидоры - популярные у садоводов овощи из-за того, что их легко выращивать. Но если вы хотите полакомиться сочными домашними помидорами, нужно будет убедиться, что вы обеспечиваете оптимальные условия для роста томатов. Об этом пишет Daily Express.

Это включает в себя обеспечение достаточного количества солнечного света, поддержание надлежащего полива и подкормку правильным типом удобрения. Еще один момент, который следует учитывать, - это совместная посадка, которая заключается в том, что некоторые виды растений растут лучше, если их сажать рядом с другими растениями. Например, помидоры и базилик отлично сочетаются в кулинарии, и они также хорошо сочетаются в саду.

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Помидоры улучшают рост и вкус базилика. Базилик может отпугивать вредителей от томатов, а также привлекать полезных насекомых, которые могут опылять помидоры.

"Базилик хорошо растет рядом со многими разными растениями. На самом деле, он может улучшить вкус своих соседей, а его сильный запах может отпугнуть обычных садовых вредителей, таких как тля и паутинный клещ", - говорится в сообщении.

Кроме того, базилик не требует большого количества питательных веществ.

Базилик также служит удобным ранним предупреждением о возможных болезнях: на его листьях раньше других растений появляется плесень или признаки других заболеваний, что дает вам время предотвратить распространение болезни на ваши томаты.

Что касается вкуса, то, хотя научных доказательств того, что базилик улучшает вкус помидоров, нет, некоторые считают, что выращивание его рядом с томатами улучшает и вкус, и урожайность.

Например, садовод Майкл Геслинг, который попробовал посадить вместе помидоры и базилик, сказал: "Результаты меня поразили! Всего с 10 грядок в этом ряду мне удалось собрать около 200 фунтов самых вкусных помидоров, которые я когда-либо выращивал".

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