Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на Оболони

Корреспондент "Главреда" в первые минуты прилета оказался на месте происшествия.

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Как сейчас выглядит место падения дронов на Оболони / коллаж: Главред, фото: Главред

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Фотоотчет первых минут пожара в жилом доме

Фото, - видеоотчет последствий атаки дронов на Оболони

В ночь на воскресенье, 4 мая, российские военные в очередной раз били по Киеву беспилотниками, в результате чего возникли разрушения и возгорания в трех районах столицы. Больше всего пострадал Оболонский. Обломками сбитого "Шахеда" были повреждены многоэтажные дома, автомобили, салон красоты и ТРЦ "Dream Town-2". Корреспондент "Главреда" в первые минуты прилета оказался на месте происшествия.

На крышу 12-этажки на Оболонском проспекте рухнули обломки ударного дрона. Последний этаж дома мгновенно был объят пламенем. Испуганные и шокированные жители дома наблюдали, как спасатели гасят огонь. К счастью, в сгоревшей квартире никого не было. Спасатели быстро ликвидировали пожар. Как заявили в ГСЧС, в ту ночь в Оболонском районе за медпомощью обратились восемь человек.

видео дня

Значительный ущерб получил известный в Киеве ТРЦ "Dream Town-2". Территория вблизи торгового центра покрыта огромными воронками от падения дрона. Взрывной волной существенно повреждена часть торгового центра. Некоторые конструкции просто отпали от здания. Припаркованные вблизи автомобили сгорели дотла. Салон красоты также сильно пострадал.

Сам торговый центр, несмотря на попадание, продолжает работу. Как сообщил владелец ТРЦ Гарик Корогодский, 80% бизнеса, который работал в "Dream berry", вышел на работу. В самом "Dream Town-2" обошлось без жертв. Уборка улиц и придомовых территорий продолжается уже вторые сутки.

Смотрите видеоотчет последствий атаки на Облонский район столицы

Обстрел Киева - что известно:

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 мая вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки дронами в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

В результате ночной атаки на столичный Оболонский район повреждено около 5 жилых домов. Кроме того, взрывной волной частично поврежден детский сад. Об этом заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

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