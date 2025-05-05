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В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

Анна Косик
5 мая 2025, 13:22
418
Жительницу США удалось найти живой и полностью здоровой.
Полиция, пропавшая без вести в США
Были версии, что женщина исчезла из-за несчастливого брака / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Wisconsin missing persons advocacy

Вы узнаете:

  • При каких обстоятельствах исчезла женщина
  • Как удалось найти без вести пропавшую американку

В июле 1962 года в возрасте 20 лет жительница штата Висконсин, что в США, Одри Бакеберг пропала без вести и только через 63 года ее удалось отыскать живой и здоровой. Об этом пишет The Guardian.

Как узнал Главред, в офисе шерифа округа Сок сообщили, что 82-летняя женщина была обнаружена за пределами штата. Место ее пребывания не разглашается.

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"Расследование выявило, что исчезновение госпожи Бакеберг было сознательным решением, а не результатом преступления или мошенничества", - говорится в заявлении правоохранителей.

Согласно информации Департамента юстиции Висконсина, женщина покинула родной дом 7 июля 1962 года. По словам ее няни, они автостопом добрались до Мэдисона, а оттуда сели на автобус Greyhound до Индианаполиса. Последний раз Бакеберг видели, когда она исчезла за углом неподалеку от автобусной станции.

В организации Charley Project, которая занимается делами пропавших лиц, указано, что Одри вышла замуж за Рональда Бакеберга, когда ей было около 15 лет. Их брак был сложным, и вскоре мужчину обвинили в насилии.

Перед исчезновением женщина подала заявление в полицию, утверждая, что муж ее бил и угрожал убийством. В тот день она отправилась из дома, чтобы получить зарплату на местной шерстяной фабрике.

Дело пересмотрели в рамках инициативы по расследованию нераскрытых дел, и в ходе повторного анализа материалов, показаний и собранных новых данных, удалось выйти на след женщины.

Детектив Исаак Гансон сообщил телеканалу WISN, что ему удалось натолкнуться на след Бакеберг благодаря аккаунту ее сестры на одном из местных сайтов.

"Мы вышли на адрес, и я обратился в местную полицию с просьбой проверить его. Через десять минут мне перезвонили, и я провел с ней разговор, который длился 45 минут", - рассказал он.

В результате удалось узнать, что женщина просто решила изменить свою жизнь и начать ее с чистой страницы. Сейчас, по словам детектива, она выглядела счастливой, уверенной в своем выборе.

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Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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