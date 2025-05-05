Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти тюленя

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать свою смекалку или хорошо провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти тюленя среди пингвинов.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно рассмотреть картинку и понять, в чем же здесь фишка.
На картинке – множество пингвинов. Наша задача – найти среди них тюленя.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти тюленя? Ловите подсказку: посмотрите вправо картинки. Тюлень спрятался за одни из пингвинов. Правильный ответ обведен желтым кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано множество цифр 55. Среди них – цифра с ошибкой. Ее и предстоит искать.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке показано много букв F. Среди них есть одна E. Вот ее и нужно найти за 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано много собак, которые, видимо, тренируются выполнять трюки. Среди них есть особенная собака, которую еще надо постараться найти.
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