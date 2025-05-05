Как очистить въевшуюся грязь с белых кроссовок: способ, о котором многие не знают

Чем можно почистить белые кожаные кроссовки – так это простым средством, которое можно будет сделать из таких компонентов, как уксус, сода и моющее средство.

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Как правильно постирать белые кожаные кроссовки быстро и без химии / Скриншот YouTube

Что можно узнать из материала:

Чтобы отбелить кроссовки, понадобятся несколько компонентов

Кроссовки можно отбелить достаточно быстро

Не секрет, что кроссовки белого цвета стирать достаточно сложно. Чтобы они снова стали чистыми и свежими, нужно приложить немало усилий. В такой ситуации возникает вопрос, как быстро почистить белые кожаные кроссовки. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Сети.

Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала способ, как быстро отстирать не только кожаные, но и кроссовки из ткани.

Как почистить белые кожаные кроссовки в домашних условиях

Готовим раствор

Нужно взять тазик, налить в него немного теплой воды, после чего добавить 50 мл средства для мытья посуды, 50 мл уксуса, а также 2 столовых ложки пищевой соды. Все нужно тщательно перемешать, чтобы получилась смесь с пеной.

Можно сделать смеси и побольше, если понадобится замочить не кожаные, а тканевые кроссовки.

Чистим средством белые кроссовки

Берем жесткую губку, окунаем в смесь, после чего проходимся по всей поверхности кроссовок.

После этого нужно очистить кроссовки от смеси и убрать грязь.

В итоге кроссовки должны стать полностью чистыми и белоснежными.

Смотрите видео, как быстро и без дорогих средств отбелить кроссовки:

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Кто такая Elena Matveeva? Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.

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