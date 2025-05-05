Как очистить въевшуюся грязь с белых кроссовок: способ, о котором многие не знают

Что можно узнать из материала:
- Чтобы отбелить кроссовки, понадобятся несколько компонентов
- Кроссовки можно отбелить достаточно быстро
Не секрет, что кроссовки белого цвета стирать достаточно сложно. Чтобы они снова стали чистыми и свежими, нужно приложить немало усилий. В такой ситуации возникает вопрос, как быстро почистить белые кожаные кроссовки. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Сети.
Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала способ, как быстро отстирать не только кожаные, но и кроссовки из ткани.
Как почистить белые кожаные кроссовки в домашних условиях
Готовим раствор
Нужно взять тазик, налить в него немного теплой воды, после чего добавить 50 мл средства для мытья посуды, 50 мл уксуса, а также 2 столовых ложки пищевой соды. Все нужно тщательно перемешать, чтобы получилась смесь с пеной.
Можно сделать смеси и побольше, если понадобится замочить не кожаные, а тканевые кроссовки.
Чистим средством белые кроссовки
Берем жесткую губку, окунаем в смесь, после чего проходимся по всей поверхности кроссовок.
После этого нужно очистить кроссовки от смеси и убрать грязь.
В итоге кроссовки должны стать полностью чистыми и белоснежными.
Смотрите видео, как быстро и без дорогих средств отбелить кроссовки:
Другие новости:
- Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат: хитрости, которые спасут обувь
- Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях
- 2 продукта заставят ваши кроссовки выглядеть как новые
Кто такая Elena Matveeva?
Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред