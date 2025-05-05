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Настоящее чудо из тени: какие деревья радуют плодами даже без солнечных лучей

Алексей Тесля
5 мая 2025, 18:52
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Для получения вкусных плодов дереву необязательно находиться под прямыми солнечными лучами весь день.
фруктовые деревья
Некоторые фруктовые деревья хорошо чувствуют себя даже в полутени / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/jensphotography, Pexels/Magda Ehlers

Главное:

  • Для получения вкусных плодов дереву необязательно находиться под солнечными лучами
  • Некоторые фруктовые деревья хорошо чувствуют себя даже в полутени

Многие удивляются, узнав, что для получения вкусных плодов дереву необязательно находиться под прямыми солнечными лучами весь день. Хотя свет важен для роста растений, некоторые фруктовые деревья хорошо чувствуют себя даже в полутени.

Эксперты делятся списком таких деревьев — от ароматного инжира до нежной хурмы — которые можно смело сажать в тенистых уголках сада, пишет издание Martha Stewart.

Азимина (папайя северная)

Это теневыносливое лиственное дерево с крупными поникающими листьями, которые осенью окрашиваются в ярко-жёлтый цвет. Весной оно покрывается тёмно-фиолетовыми цветами, а летом даёт необычные по вкусу плоды — они кремовой консистенции, с нотками банана и манго. По словам Кристи Балдини из Windswept Gardens, азимина устойчива к болезням и вредителям.

Американская хурма

Выносливое дерево, узнаваемое по тёмно-серой коре и блестящим зелёным листьям. Осенью оно радует урожаем сладких оранжевых плодов с насыщенным вкусом, напоминающим мёд или карамель. Хурма предпочитает солнце, но хорошо плодоносит и в полутени, что делает её подходящей для нижнего яруса сада.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Инфографика: Главред

Японская мушмула (еriobotrya japonica)

Вечнозелёное дерево, прекрасно развивающееся в частичной тени. Его глянцевые листья и золотисто-оранжевые плоды с освежающим вкусом, похожим на смесь персика, цитрусов и манго, делают мушмулу привлекательным выбором для затенённых участков. Кроме того, она может использоваться как естественный экран в ландшафте.

Инжир (ficus carica)

Популярное фруктовое растение с крупными дольчатыми листьями и сладкими плодами, которые созревают летом. Это дерево хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Инжир отличается универсальностью и декоративностью, а его плоды ценятся как в свежем, так и в сушёном виде за богатый вкус с медовыми, ягодными и ореховыми нотами.

Лесной орех (гибрид фундука)

Этот гибрид американского и европейского фундука успешно растёт в полутени и даёт крупные орехи — они часто в несколько раз превышают по размеру плоды дикого фундука. По словам Дэвида Фрида из питомника Elmore Roots, Hazelbert может использоваться как высокорослый куст или небольшое дерево, а его яркая осенняя листва делает его прекрасным элементом для создания живых изгородей и ветрозащитных полос.

Смотрите видео - как выращивать инжир в саду:

О том, где будет расти инжир и какой будет давать урожай, идет речь в материале на YouTube-канале Магія рослин.

Эксперт-садовод рассказала о том, что чем больше побегов на растениях – тем больше плодов, поэтому лучше выращивать кустом, где побеги растут снизу-вверх. Обрезку лучше проводить весной.

Подкормка по желанию, если почва бедная, уточняется в сюжете. Это поможет иметь хороший урожай:

  • в апреле удобрение NPK 30-10-10;
  • в мае NPK 13-40-13 + брексил мульти( микроэлементы);
  • с августа NPK 5:15:25.

Как быстро растет инжир – зависит от качества саженца, состояния корней. Сорта инжира имеют разные плоды по цвету, вкусу, добавляет эксперт.

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Что известно о Martha Stewart

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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