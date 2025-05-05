Их встретили аплодисментами: украинские военные прошли маршем в Лондоне

Украинские защитники несли флаг во время парада, который наблюдали король Чарльз и его семья.

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Король Чарльз и его семья наблюдали за событием / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео youtube.com

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Как украинские военные появились на параде в центре Лондона

Почему британцы стоя приветствовали украинское подразделение стоя

Кто из королевской семьи наблюдал за шествием

Украинские военнослужащие присоединились к торжественному шествию в Лондоне, посвященному 80-й годовщине Дня Победы. Об этом сообщает The Guardian.

Парад, в котором также участвовали британские вооруженные силы, прошел по центральным улицам столицы - от здания парламента до Букингемского дворца. Событие наблюдали король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям с принцессой Кейт, а также их дети - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

видео дня

"Толпа приветствовала украинских военных, когда они прошли маршем по улице Уайтголл в Лондоне. Некоторые зрители даже вылезали на стены и уличную мебель, чтобы лучше увидеть процессию", - пишет The Guardian.

Во время торжеств украинские воины несли флаг Украины и проходили мимо трибуны с королевской семьей и высокопоставленными чиновниками.

"Когда они несли флаг Украины и маршировали мимо трибуны, где были королевская семья и чиновники, им аплодировали", - отмечает издание.

Фото: скриншот

Также сообщается, что украинские военные, которые принимали участие в мероприятии, проходят подготовку в Великобритании.

Миротворцы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, журналисты Reuters 26 марта опубликовали материал, в котором говорилось о том, что Европа отказалась от размещения миротворцев в Украине и решила сосредоточиться на разработке других гарантий безопасности. Франция, Британия и другие страны "коалиции желающих" намерены обсудить варианты.

Европейцы могли бы прикрыть границу с Беларусью, это позволило бы Украине освободить часть сил, считает заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Киеву "не нужно международное присутствие (миротворцев, - ред.) где-то во Львове".

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в Киеве, в рамках которой будет обсуждаться вопрос миротворцев с Францией, Британией и рядом стран. Украина продемонстрирует свои предложения.

"Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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