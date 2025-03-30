Авиация и флот Европы в Украине: в WP узнали о плане и раскрыли подробности

Кратко:
- Европа может разместить в Украине авиацию и флот
- Поддержка миротворческой миссии Европы в Украине со стороны США не исключена
Страны Европы изучают возможности отправки авиации и флота в Украину после завершения российско-украинской войны. Инициатива обсуждается в рамках "коалиции желающих". Не исключено, что идею поддержат Соединенные Штаты.
Европейские войска как опора Украины
В материале The Washington Post говорится, что Франция и Британия предлагают ввод в Украину войск "коалиции желающих", чтобы они стали опорой государства.
Французский президент Макрон назвал их "силами сдерживания", задача которых – защита украинских городов и ключевых объектов, расположенных подальше от линии фронта. Также войска должны обеспечить материально-техническую поддержку или обучение Сил обороны Украины.
Какие силы могут быть отправлены в Украину
Как утверждают журналисты со ссылкой на двух дипломатов, теперь Европа рассматривает возможность размещения в Украине воздушных и морских сил. Начальники армий ограничивают развертывание крупных войск на земле, а ряд стран предлагают свои возможности для мониторинга неба или Черного моря.
Будут ли в миссии Соединенные Штаты
Макрон уже говорил, что Европа хотела бы участия в такой миссии США. Но Трамп подобных обещаний не давал. Чиновники из команды Трампа посылают "неоднозначные сигналы" даже в частных беседах. А Стив Уиткофф, представитель Вашингтона, который ранее говорил с Путиным в Москве, назвал такую инициативу "упрощенной".
Впрочем, один из чиновников Франции в беседе с журналистами сказал, что Трамп не исключает американской поддержки этой идеи, а обсуждения идут "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".
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Как сообщал Главред, журналисты Reuters 26 марта опубликовали материал, в котором говорилось, что Европа отказалась от размещения миротворцев в Украине и решила сосредоточиться на разработке других гарантий безопасности. Франция, Британия и другие страны "коалиции желающих" намерены обсудить варианты.
Европейцы могли бы прикрыть границу с Беларусью, это позволило бы Украине освободить часть сил, считает заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Киеву "не нужно международное присутствие (миротворцев, - ред.) где-то во Львове".
Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в Киеве, в рамках которой будет обсуждаться вопрос миротворцев с Францией, Британией и рядом стран. Украина продемонстрирует свои предложения.
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Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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