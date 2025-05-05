"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Ани Лорак собирается и дальше развлекать россиян.

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Ани Лорак - новый тур в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак собирается в тур по РФ

Как она сейчас выглядит

Когда-то украинская певица, а теперь предательница – певица Ани Лорак – совсем недавно попала в скандал после новостей о том, что обновила украинский паспорт за границей. На запроданку понеслось много критики, но, похоже, она не собирается останавливаться зарабатывать российские рубли.

На своей странице в соцсетях Лорак сообщила поклонникам, что собирается в тур по РФ с программой на бис.

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"Дорога моего сердца привела меня к вам. Я не могу жить без возможности видеть вас, петь для вас, ощущая наше сердцебиение. Скоро тур с программой на бис! Встречаемся в твоём городе!" - написала предательница.

Ани Лорак - новое заявление / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Все же не все комментаторы остались в восторге от новости и высказали свое мнение.

"Украина не сниться?";

"В моем городе уже никто никогда не встретится. Спасибо за "освобождение" соседям РФ";

"Для Украины ты уже никогда не сможешь спеть и увидеть своих бывших поклонников в Украине!" - отметили пользователи соцсети.

Ани Лорак недавно вернулась из медового месяца / instagram.com/anilorak

Также трудно не заметить, что Лорак освежила прическу и подстригла волосы еще короче.

На фото она позировала в черном луке, дополнив его массивной сумкой и уложив волосы в легкие локоны.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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