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Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает: певица Ангела об артистах-предателях, беглецах и усталости от войны

Элина Чигис
27 апреля 2025, 09:00
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Певица Ангела рассказала о своей искренности в высказываниях и творчестве.
Певица Ангела - новое интервью
Певица Ангела - новое интервью / коллаж: Главред

Певица Ангела рассказала, почему выбрала путь независимости, как шоу-бизнес давит на художников, и почему украинская музыка должна звучать не по квоте, а по качеству.

В интервью Главреду знаменитость поделилась, что думает об артистах-беглецах, а также предателях

Ангела, что для вас значит быть независимым артистом сегодня в Украине?

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Это как идти против течения. Когда ты независим, ты не имеешь "крыш", не договариваешься за эфиры, не вешаешь на себя чужие политические цвета. Но в то же время - ты имеешь свободу. А свобода - это самая большая роскошь в нашей профессии.

Часто ли вам приходилось отказываться от "выгодных" предложений?

Очень часто. Мне не раз предлагали участие в проектах, которые выглядели "перспективно", но с подтекстом: "Надо будет сказать пару слов о...". Я не об этом. Я - о музыке. И если начинаешь продавать свой голос - перестаешь быть художником.

Во время войны каждый артист фактически становится публичной фигурой с позицией. Как это влияет на вас?

Это вызов. Люди ждут, что ты скажешь. Что не промолчишь. И я не молчу. Но я также не играю в политику. Потому что политика - это стратегия. А у меня - искренность. Я не для гонки. Я для людей.

Певица Ангела
Певица Ангела / фото: пресс-служба

Как вы относитесь к тому, что некоторые артисты уже начинают выстраивать политические карьеры?

Кто-то это делает искренне. Но кто-то - просто почувствовал новую волну. И хочет "запрыгнуть". Проблема не в политике, а в мотивации. Если ты хочешь изменить страну - окей. Если хочешь просто еще одну площадку для себя - это уже нечестно.

Вы говорите много о культуре. Видите ли вы изменения за последние два года?

Конечно! Украинская культура стала крепче. Артисты объединяются, рождаются новые имена, появляется больше проектов. Но в то же время - еще очень много поверхностности. Тренды вместо содержания. Глянец вместо глубины. Я хочу, чтобы мы не теряли содержание.

Вы упомянули об эфирах. Сейчас в эфире звучит много украинской музыки. Но что, по вашему мнению, все еще нуждается в улучшении?

Действительно, украинской музыки стало больше. Это факт, и это победа. Но главный вопрос - какой именно музыки? Мы должны лелеять качество, разнообразие, новые голоса.Потому что сейчас часто крутятся одни и те же лица, одни и те же истории. А Украина - разная. И ей нужны разные звуки, разные голоса, разные нарративы.

Как вы относитесь к квотам, и помогли ли они украинским артистам?

Квоты - это хороший старт. Они дали пространство. Но теперь важно, чтобы это не стало галочкой. Нужна поддержка новых художников, которые не имеют продюсерских центров или влиятельных знакомств. Чтобы музыка из регионов и с малых сцен имела шанс прозвучать.

Что, по вашему мнению, могло бы реально усилить культурный фронт?

Художественные инициативы на местах. Образовательные программы, арт-фестивали, коллаборации художников и громад. Если дети видят художников рядом - они понимают, что культура - это живое.А не "что-то в телевизоре". И еще: поддержка на уровне государства не только грантами, но и реальными механизмами распространения - через школы, медиа, онлайн.

Певица Ангела
Певица Ангела / фото: пресс-служба

Вы осуждаете артистов-предателей, которые так и не изменили свою позицию после начала полномасштабного вторжения?

Они - не просто молчат. Например, Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает. Ани Лорак спонсирует концерты, где часть прибыли идет на поддержку российской армии. Понимаешь?Она не просто не с нами - она за тех, кто стреляет в наших. И до сих пор находятся люди, которые пишут ей "ты не виновата". Да виновата. Мы не забудем. И не простим.

Некоторые украинские звезды после начала полномасштабной войны сбежали за границу. Что вы об этом думаете?

Меня возмущает не сам факт побега, а то, что они оттуда читают лекции о мире в душе. Друзья, какая мирная душа, когда под Бахмутом ад?Я уважаю тех, кто за границей, но работает на Украину. А те, кто сбежал и сделал вид, что ничего не произошло - они просто стерли себя из культурного кода.

Что вы скажете людям, которые говорят "мы устали от войны"?

А вы думаете, солдаты не устали? Волонтеры, которые полтора года ночуют в фургоне, не устали? Мамы, которые ждут своих сыновей, - не устали?Мы все устали. Но враг не устал. И ракеты не устали. Поэтому пока наши не могут остановиться - мы тоже не имеем на это права.

Певица Ангела
Певица Ангела / фото: пресс-служба

У вас бывают моменты, когда хочется просто все бросить?

Конечно, я тоже человек, но потом мне пишет боец с передовой: "Слушал твою песню в блиндаже - и мне стало легче". И я понимаю: я не имею права остановиться. Потому что если у меня есть голос, я должен им пользоваться. И если мой концерт может кого-то удержать от отчаяния - значит, я там, где надо.

Вы говорили о детях. Насколько важно начинать с детства?

Это ключевое. Ребенок, который с детства слышит украинское, видит украинское, создает украинское - вырастает гражданином, а не потребителем. Нам надо не просто бороться с чужим влиянием, а создавать свою среду. И начинать это - с детства.

Что вас вдохновляет творить сейчас, когда вокруг столько боли?

Именно эта боль. Люди, которые теряют, но не сдаются. Женщины, которые держат тыл. Дети, которые рисуют Украину в сине-желтых цветах. Я не имею права молчать. Если я могу дать им эмоцию, дать им песню, которая поддержит - это мой фронт.

Чего бы вам хотелось для украинской музыки через 5 лет?

Многоголосия, глубины, чтобы мы не боялись тем, не боялись говорить о войне, боли, любви, потере - по-настоящему. И чтобы в каждом городе, селе, на каждом радио и в каждом TikTok звучало украинское - не как тренд, а как норма.

Кто такая ANGELA?

ANGELA - украинская певица, авторка песен, блогерка. Работает в жанре поп-музыки. В творчестве сочетает лирическую чувственность с социальными месседжами.После 2022 года стала одной из публичных украинских артисток, которая открыто осуждает сотрудничество коллег со страной-агрессором. В своих интервью и соцсетях неоднократно выступала с критикой артистов-предателей, призывает к культурному сопротивлению и поддержке ВСУ.

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