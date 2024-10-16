В Америке после нескольких лет перерыва прошло грандиозное шоу моделей.

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В США прошел показ Victoria's Secret / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/victoriassecret

Тайра Бэнкс, Кейт Мосс и ее дочь Лия, Джиджи и Белла Хадид, а также Карла Бруни и модели из террористической России приняли участие в показе Victoria's Secret, которые вернулись с чествовать "всех женщин".

Victoria's Secret Fashion Show вернулось после большого перерыва. С 2018 года, модный дом впервые представил полностью женский состав, в котором приняли участие некоторые из самых известных моделей мира.

В показе в Нью-Йорке приняли участие Тайра Бэнкс, Кейт Мосс и ее дочь Лия, Джиджи и Белла Хадид, Карла Бруни, а также Валентина Сампайо и Алекс Консани, которые вошли в историю как первые трансгендерные модели, прошедшие по знаменитому подиуму Victoria's Secret. Развлекала песнями гостей певица Шер.

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Показ мод Victoria’s Secret на протяжении многих лет вызывал споры. Последний раз бренд проводил мероприятие в привычном телевизионном формате в 2018 году. Показ 2019 года был отменен не только из-за снижения зрительской аудитории, но и из-за негативной реакции на отсутствие инклюзивности бренда и увековечение нереалистичных стандартов красоты.

К слову, в показе даже участвовала третья жена 23-го президента Франции Николя Саркози - Карла Бруни.

Не побрезговали организаторы шоу и моделями из России. Традиционно, террористическую державу, которая напала на Украину, представляла модель без публичной позиции Ирина Шейк. Также участвовала в шоу и 21-летняя российская модель Виктория Евсеева.

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Напомним, ранее 40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр в сентябре 2023 года объявила, что ждет ребенка от своего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля.

Также 55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке. "Рэйчел Грин" явилась на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) с огромным бриллиантом на безымянном пальце.

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