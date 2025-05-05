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Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралку

Руслана Заклинская
5 мая 2025, 13:54
845
Стиральная машина значительно упрощает процесс стирки, но не все вещи можно доверить автоматической стирке.
Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралку
Две вещи боятся автоматической стирки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя класть в стиральную машину
  • Почему галстуки и пиджаки боятся автоматической стирки
  • Как стирать галстуки вручную

Стиральная машина значительно упрощает процесс стирки, но не все вещи можно доверить автоматической стирке. Среди них - обычные, на первый взгляд, галстуки и пиджаки, сообщает Главред.

По словам специалистов из Which?, даже если костюм пошит из хлопка или полиэстера, его внутренние вставки - в воротнике, плечах, манжетах - могут деформироваться во время стирки. Это приведет к потере формы вещи.

видео дня

Галстуки, в свою очередь, повреждаются из-за высокой температуры, интенсивного вращения во время цикла и чувствительности ткани. Это касается и сушильных машин: горячий воздух может искривить или "посадить" вещь. Поэтому лучше всего - сдать их в химчистку или стирать вручную.

Смотрите видео о том, что нельзя класть в стиральную машину:

@whichuk Take a look at this before you tackle your next load of dirty laundry - you could save a favorite piece of clothing or a cherished stuffed toy!" #laundry#laundrytok#laundrytiktok#cleaning #clean#cleantok#cleaningtiktok#dirtylaundry#dirtyclothes#cleaning101♬ original sound - Which?

Руководитель сервиса Laundryheap Деян Димитров отмечает, если ваш галстук из шелка или шерсти, лучше всего отдать его в химчистку. Однако хлопковые или полиэстеровые галстуки можно стирать вручную в холодной воде с небольшим количеством мыла.

Как правильно стирать галстук вручную

  1. Налейте в раковину холодную или теплую воду;
  2. Добавьте ложку стирального средства;
  3. Замочите галстук на 10 минут, осторожно помешивая;
  4. Смените воду на чистую и промойте до исчезновения мыла;
  5. Отожмите полотенцем и повесьте сушить.
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

В случае, если вы все-таки решили постирать галстук в машинке, эксперты Whirlpool советуют: всегда читать инструкции на ярлыке, использовать только холодную воду, выбирать самый деликатный режим, избегать сушки в машинке - лучше сушить на воздухе.

Неправильная стирка может безвозвратно испортить вещь. Лучше потратить немного больше времени или воспользоваться услугами специалистов, чтобы не жалеть потом.

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