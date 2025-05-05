Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралку

Вы узнаете:
- Что нельзя класть в стиральную машину
- Почему галстуки и пиджаки боятся автоматической стирки
- Как стирать галстуки вручную
Стиральная машина значительно упрощает процесс стирки, но не все вещи можно доверить автоматической стирке. Среди них - обычные, на первый взгляд, галстуки и пиджаки, сообщает Главред.
По словам специалистов из Which?, даже если костюм пошит из хлопка или полиэстера, его внутренние вставки - в воротнике, плечах, манжетах - могут деформироваться во время стирки. Это приведет к потере формы вещи.
Галстуки, в свою очередь, повреждаются из-за высокой температуры, интенсивного вращения во время цикла и чувствительности ткани. Это касается и сушильных машин: горячий воздух может искривить или "посадить" вещь. Поэтому лучше всего - сдать их в химчистку или стирать вручную.
Смотрите видео о том, что нельзя класть в стиральную машину:
@whichuk Take a look at this before you tackle your next load of dirty laundry - you could save a favorite piece of clothing or a cherished stuffed toy!" #laundry#laundrytok#laundrytiktok#cleaning #clean#cleantok#cleaningtiktok#dirtylaundry#dirtyclothes#cleaning101♬ original sound - Which?
Руководитель сервиса Laundryheap Деян Димитров отмечает, если ваш галстук из шелка или шерсти, лучше всего отдать его в химчистку. Однако хлопковые или полиэстеровые галстуки можно стирать вручную в холодной воде с небольшим количеством мыла.
Как правильно стирать галстук вручную
- Налейте в раковину холодную или теплую воду;
- Добавьте ложку стирального средства;
- Замочите галстук на 10 минут, осторожно помешивая;
- Смените воду на чистую и промойте до исчезновения мыла;
- Отожмите полотенцем и повесьте сушить.
В случае, если вы все-таки решили постирать галстук в машинке, эксперты Whirlpool советуют: всегда читать инструкции на ярлыке, использовать только холодную воду, выбирать самый деликатный режим, избегать сушки в машинке - лучше сушить на воздухе.
Неправильная стирка может безвозвратно испортить вещь. Лучше потратить немного больше времени или воспользоваться услугами специалистов, чтобы не жалеть потом.
Вас также может заинтересовать:
- Что делать, если стиральная машина плохо сливает воду: совет от мастера
- Гель или порошок: мастер рассказал, что лучше для стиральной машины
- От пятен не останется и следа: как очистить подушку без стиральной машины
Что известно о Which?
Сайт which.co.uk является британским брендом, который занимается продвижением осведомленного выбора потребителей. Он тестирует товары и услуги, выделяет некачественные продукты, повышает осведомленность о правах потребителей и предлагает независимые советы. Сайт предоставляет обзоры продуктов, сравнение цен и советы для потребителей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред