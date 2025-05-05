Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралку

Стиральная машина значительно упрощает процесс стирки, но не все вещи можно доверить автоматической стирке.

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Две вещи боятся автоматической стирки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Что нельзя класть в стиральную машину

Почему галстуки и пиджаки боятся автоматической стирки

Как стирать галстуки вручную

Стиральная машина значительно упрощает процесс стирки, но не все вещи можно доверить автоматической стирке. Среди них - обычные, на первый взгляд, галстуки и пиджаки, сообщает Главред.

По словам специалистов из Which?, даже если костюм пошит из хлопка или полиэстера, его внутренние вставки - в воротнике, плечах, манжетах - могут деформироваться во время стирки. Это приведет к потере формы вещи.

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Галстуки, в свою очередь, повреждаются из-за высокой температуры, интенсивного вращения во время цикла и чувствительности ткани. Это касается и сушильных машин: горячий воздух может искривить или "посадить" вещь. Поэтому лучше всего - сдать их в химчистку или стирать вручную.

Смотрите видео о том, что нельзя класть в стиральную машину:

Руководитель сервиса Laundryheap Деян Димитров отмечает, если ваш галстук из шелка или шерсти, лучше всего отдать его в химчистку. Однако хлопковые или полиэстеровые галстуки можно стирать вручную в холодной воде с небольшим количеством мыла.

Как правильно стирать галстук вручную

Налейте в раковину холодную или теплую воду; Добавьте ложку стирального средства; Замочите галстук на 10 минут, осторожно помешивая; Смените воду на чистую и промойте до исчезновения мыла; Отожмите полотенцем и повесьте сушить.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

В случае, если вы все-таки решили постирать галстук в машинке, эксперты Whirlpool советуют: всегда читать инструкции на ярлыке, использовать только холодную воду, выбирать самый деликатный режим, избегать сушки в машинке - лучше сушить на воздухе.

Неправильная стирка может безвозвратно испортить вещь. Лучше потратить немного больше времени или воспользоваться услугами специалистов, чтобы не жалеть потом.

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