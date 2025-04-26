Что делать, если стиральная машина плохо сливает воду: совет от мастера

Как почистить фильтр в стиральной машине в домашних условиях.

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Как почистить фильтр в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: Instagram volodymyr_khatuntsev, скриншот из видео

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Как часто нужно чистить фильтр стиральной машины

Что делать, если после чистки вода все равно не сливается

Если ваша стиральная машина плохо сливает воду, проблема может быть в загрязненном фильтре. Именно фильтр защищает сливной насос, расположенный в нижней части стиральной машины, от мелких предметов, которые могут попасть внутрь во время стирки.

Главред решил разобраться, как регулярная очистка фильтра помогает избежать серьезных поломок и обеспечивает стабильную работу техники.

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Как говорит мастер по ремонту стиральных машин Владимир Хатунцев, чтобы добраться до фильтра, нужно снять нижнюю белую панель стиральной машины или открыть специальное окошко, если оно предусмотрено конструкцией. Перед началом работ подготовьте неглубокую емкость для воды - подставьте ее под фильтр, поскольку после открытия может вытечь остаточная вода.

После демонтажа фильтра внимательно осмотрите его и внутреннюю часть насоса - удалите все посторонние предметы и загрязнения. При необходимости промойте фильтр проточной водой.

Затем аккуратно установите его обратно, плотно закрутите и запустите короткий цикл стирки для проверки. Если после этого нет протечек, можно собирать панель и продолжать пользоваться машиной.

Регулярная чистка фильтра - простой способ продлить жизнь вашей стиральной машины и избежать лишних затрат на ремонт.

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Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

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