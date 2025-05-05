Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

У Кирилла Ганина есть постоянная возлюбленная, которая разделяет его взгляды.

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Кирилл Ганин личная жизнь - комик раскрыл детали отношений с девушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kiril.ganin_club

Кратко:

У Кирилла Ганина есть возлюбленная, с которой он состоит в длительных отношениях

Их пара открыта к общению с другими партнерами

Звезда Лиги смеха, комик и актер Кирилл Ганин, уже более двух лет состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина. Пара познакомилась онлайн в начале полномасштабной войны - девушка сама проявила инициативу в знакомстве. На следующий день после первого свидания Кирилл и Екатерина стали жить вместе.

В недавнем интервью для шоу Ближче до зірок Ганин признался, что его отношения с избранницей - открытые. В них есть место свиданиям и интимным встречам с другими людьми.

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"Мы же можем спать с другими людьми. Для нас просто секс с другим человеком – это не измена", - говорит комик.

Кирилл Ганин с Екатериной / Скриншот YouTube

При этом шоумен отмечает, с Екатериной они пришли к общему знаменателю в том, что они оба, как партнеры, считают неверностью. "Измена – это когда ты начинаешь об этом лгать. Я иногда знакомлюсь с другими девушками и сразу об этом говорю: "У меня есть девушка, мы живем душа в душу и любим друг друга. Если ты хочешь провести время со мной – давай, но знай об этом", - рассказал о своей позиции Кирилл Ганин.

Кирилл Ганин личная жизнь - комик раскрыл детали отношений с девушкой / Скриншот YouTube

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