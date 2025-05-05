Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

Кратко:
- У Кирилла Ганина есть возлюбленная, с которой он состоит в длительных отношениях
- Их пара открыта к общению с другими партнерами
Звезда Лиги смеха, комик и актер Кирилл Ганин, уже более двух лет состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина. Пара познакомилась онлайн в начале полномасштабной войны - девушка сама проявила инициативу в знакомстве. На следующий день после первого свидания Кирилл и Екатерина стали жить вместе.
В недавнем интервью для шоу Ближче до зірок Ганин признался, что его отношения с избранницей - открытые. В них есть место свиданиям и интимным встречам с другими людьми.
"Мы же можем спать с другими людьми. Для нас просто секс с другим человеком – это не измена", - говорит комик.
При этом шоумен отмечает, с Екатериной они пришли к общему знаменателю в том, что они оба, как партнеры, считают неверностью. "Измена – это когда ты начинаешь об этом лгать. Я иногда знакомлюсь с другими девушками и сразу об этом говорю: "У меня есть девушка, мы живем душа в душу и любим друг друга. Если ты хочешь провести время со мной – давай, но знай об этом", - рассказал о своей позиции Кирилл Ганин.
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Что такое Лига Смеха?
Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.
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