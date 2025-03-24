Урожай будет больше и вкуснее: чем нужно полить клубнику весной

Клубника будет долго плодоносить летом, если вы подкормите ее весной.

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Чем подкормить клубнику / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как увеличить урожай клубники

Чем ее можно подкормить

Клубника - довольно простая в выращивании садовая культура, но если вы хотите получить еще больший урожай, важно правильно ее удобрять.

Главред решил разобраться, чем можно полить клубнику, чтобы получить большой урожай.

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Чем подкормить клубнику весной

Ранней весной клубнике нужно больше питательного азота, поскольку растение только начинает расти. Если клубника не получает достаточно азота в почве, она вряд ли вырастит сильные листья, что может привести к тому, что ягоды будут мельче после плодоношения, пишет express.co.uk.

Садовница Николь Мецгер поделилась простым способом улучшить почву, в которую высаживают клубнику. В частности, она призвала удобрить ее кофейной гущей.

"Самым большим преимуществом использования кофейной гущи, как удобрения для клубники или других садовых растений, является ее кислый характер и содержание азота. Он необходим для роста растений и особенно важен, когда клубника находится на стадии роста и образует побеги", - сказала она.

Кофейная гуща также делает почву слегка кислой, что понравится клубнике, а создание идеальных условий для ее роста также будет способствовать ее развитию.

Это естественный, но эффективный способ подкормить клубнику без использования химикатов, а также уменьшить количество пищевых отходов в доме, чтобы сад стал более экологически чистым.

Кроме того, сильный аромат кофейной гущи отпугивает многих вредителей, которые приходят в сады весной, чтобы съесть любые зарождающиеся культуры.

"Некоторым насекомым и грызунам не нравится запах/вкус кофейной гущи, и они будут держаться подальше от ваших растений. Комары, крысы и мыши, муравьи, улитки, осы и другие не переносят запах кофейной гущи", - добавила садовница.

Как использовать кофейную гущу для подкормки клубники

Все, что вам нужно сделать, это собрать около 40 г остатков кофейной гущи и поместить их в ведро. Затем залейте ведро водой и оставьте замачиваться на 24-48 часов.

Не забывайте время от времени перемешивать раствор. По истечении времени вы получите натуральное жидкое удобрение, которым можно подкармливать клубнику.

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