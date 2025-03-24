Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай будет больше и вкуснее: чем нужно полить клубнику весной

Мария Николишин
24 марта 2025, 19:56
85
Клубника будет долго плодоносить летом, если вы подкормите ее весной.
Урожай будет больше и вкуснее: чем нужно полить клубнику весной
Чем подкормить клубнику / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как увеличить урожай клубники
  • Чем ее можно подкормить

Клубника - довольно простая в выращивании садовая культура, но если вы хотите получить еще больший урожай, важно правильно ее удобрять.

Главред решил разобраться, чем можно полить клубнику, чтобы получить большой урожай.

видео дня

Чем подкормить клубнику весной

Ранней весной клубнике нужно больше питательного азота, поскольку растение только начинает расти. Если клубника не получает достаточно азота в почве, она вряд ли вырастит сильные листья, что может привести к тому, что ягоды будут мельче после плодоношения, пишет express.co.uk.

Садовница Николь Мецгер поделилась простым способом улучшить почву, в которую высаживают клубнику. В частности, она призвала удобрить ее кофейной гущей.

"Самым большим преимуществом использования кофейной гущи, как удобрения для клубники или других садовых растений, является ее кислый характер и содержание азота. Он необходим для роста растений и особенно важен, когда клубника находится на стадии роста и образует побеги", - сказала она.

Кофейная гуща также делает почву слегка кислой, что понравится клубнике, а создание идеальных условий для ее роста также будет способствовать ее развитию.

Это естественный, но эффективный способ подкормить клубнику без использования химикатов, а также уменьшить количество пищевых отходов в доме, чтобы сад стал более экологически чистым.

Кроме того, сильный аромат кофейной гущи отпугивает многих вредителей, которые приходят в сады весной, чтобы съесть любые зарождающиеся культуры.

"Некоторым насекомым и грызунам не нравится запах/вкус кофейной гущи, и они будут держаться подальше от ваших растений. Комары, крысы и мыши, муравьи, улитки, осы и другие не переносят запах кофейной гущи", - добавила садовница.

Как использовать кофейную гущу для подкормки клубники

Все, что вам нужно сделать, это собрать около 40 г остатков кофейной гущи и поместить их в ведро. Затем залейте ведро водой и оставьте замачиваться на 24-48 часов.

Не забывайте время от времени перемешивать раствор. По истечении времени вы получите натуральное жидкое удобрение, которым можно подкармливать клубнику.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

клубника сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев

Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев

21:10Политика
Украину будет заливать дождями и ударит похолодание: синоптики назвали регионы

Украину будет заливать дождями и ударит похолодание: синоптики назвали регионы

20:59Синоптик
"Говорим о территориях": Трамп анонсировал подписание важной сделки с Украиной

"Говорим о территориях": Трамп анонсировал подписание важной сделки с Украиной

20:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине резко похолодает: синоптик назвала точную дату

В Украине резко похолодает: синоптик назвала точную дату

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мокрый снег, дожди и +23: синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю

Мокрый снег, дожди и +23: синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю

Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

Последние новости

21:10

Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев

21:08

"Самая старая кошка в мире" отпраздновала свой день рождения: сколько ей лет

20:59

Украину будет заливать дождями и ударит похолодание: синоптики назвали регионы

20:57

Россияне активизировались на важном участке фронта: в ВСУ назвали направление

20:45

Можно ли стричь волосы детям до года: окончательный ответ священникаВидео

Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреляЗапрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля
20:17

"Говорим о территориях": Трамп анонсировал подписание важной сделки с Украиной

20:16

Когда в домах Киева отключат отопление: в КГГА назвали точные сроки

20:02

Как сеять огурцы - проверенный способ для быстрого урожая

20:01

Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

Реклама
20:00

Очень простой рецепт зеленого борща - можно готовить хоть каждый деньВидео

19:57

Может ли РФ наступать на Днепропетровскую область: эксперт оценил угрозу

19:56

Урожай будет больше и вкуснее: чем нужно полить клубнику весной

19:51

"Будет Опа!": "заботливый" Потап обратился к поклонникам

19:40

Уиткофф пытается навязать Украине невыгодную сделку - Forbes

19:22

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

19:03

Молодость длится дольше, чем казалось: ВОЗ официально изменила возрастные нормы

19:02

25 марта Благовещение: что можно и нельзя делать в этот церковный праздник

19:00

Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

19:00

Игры Трампа: прекратится ли война в Украине до 20 апрелямнениеВидео

18:56

Дом в огне, люди заблокированы в собственных квартирах: жуткие кадры эвакуации в СумахФотоВидео

Реклама
18:37

Как растянуть севший после стирки свитер: хитрый лайфхак "спасет" вещь

18:11

Россия может повторить судьбу СССР: СМИ "слили" секретные документы Путина

18:07

Салат всего из 2 ингредиентов: рецепт, о котором все забыли

17:58

"Это не патриоты! Там негде клеймо ставить!" - Скрыпин обвинил команду Порошенко в спекуляции на ВСУ

17:53

Скандальный спор с Трампом в Белом доме: Зеленский рассказал подробности

17:49

Как выглядеть дорого - простые лайфхаки для роскошного стиля

17:38

Из-за каких номерных знаков водитель может потерять права: важное напоминание

17:21

Мусорное ведро без запаха: эксперт посоветовал недорогое средство для чистки ведра

17:20

Армия РФ пытается перенести боевые действия из Курской области в Украину - ГПСУ

17:14

После скандала в Белом доме Зеленский пригласил Вэнса в Украину - его реакция

16:51

Армия Украины наступает в Белгородской области: в Bild узнали главную цель ВСУ

16:50

Ребенка в крови выносили из дома: в Сумах уже более полусотни раненыхВидео

16:42

Как покрасить яйца на Пасху: необычные, но простые способыВидео

16:29

В Украине запретят вылов рыбы: какая причина и какие штрафы ждут нарушителей

16:10

И на метр не подползут: как сделать так, чтобы клещи не кусали

15:53

Налоги для арендодателей и курьеров: в Украине готовится новый законопроект

15:51

Малоизвестный факт для многих: зачем нужны черви

15:48

Кухонная плита будет сиять: как приготовить чистящий спрей из 2 ингредиентов

15:48

В Украине пересмотрят пенсии: кому можно рассчитывать на повышение

15:41

Поздравления с днем рождения другу: веселые картинки и красивые слова

Реклама
15:34

Это часть схемы, Россия передала Белому дому сигнал насчет Украины - Зеленский

15:31

Не стоит выбрасывать: 3 интересных способа использования яичной скорлупы

15:13

РФ ударила ракетой по центру Сум: повреждены дома, школа, пострадали детиФотоВидео

15:12

Гороскоп на завтра 25 марта: Весам - крупная прибыль, Козерогам - успех

15:05

Беглец Дивеев-Церковный засветил часы, стоимостью более миллиона

14:49

В ВСУ раскрыли приоритеты дроновых ударов РФ по Украине и назвали цели

14:49

"Не могу сказать, что хорошо": ведущая 1+1 назвала диагноз годовалой дочери

14:46

Как понять, что собака любит своего хозяина: 5 неочевидных признаков

14:42

"Хочется жить": российского актера Михаила Ефремова освободили из колонии досрочно

14:02

Скрыть седину легко - топ методы окрашивания волос

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять