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Лук будет размером с кулак: как сажать, чтобы получить крупные головки

Руслана Заклинская
21 марта 2025, 16:17
96
Для выращивания обычно используют севок - маленькие луковички, полученные из семян.
Лук будет размером с кулак: как сажать, чтобы получить крупные головки
Как вырастить лук, который удивит размером / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как правильно посадить лук севок
  • Какие удобрения использовать при посадке

Лук - культура, без которой трудно представить украинскую кухню. Его выращивают практически на каждом огороде, но не все знают, как правильно это делать. Чтобы получить щедрый урожай крупных луковиц, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Главред узнал, как сажать лук севок весной.

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Как правильно сажать лук севок

Лук нуждается в хорошо освещенном месте и рыхлой, плодородной почве. Лучше всего подходят легкие супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной кислотностью. Перед посадкой участок нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и внести компост или перегной, пишет Agro-Market.

  1. Выбор посевного материала. Для выращивания обычно используют севок - маленькие луковички, полученные из семян. Севок стоит перебрать, удалить поврежденные экземпляры и прогреть при температуре +35-40 °C в течение нескольких часов для предотвращения стрелкования.
  2. Схема посадки. расстояние между рядками должно составлять 20-25 см, а между растениями в ряду - 8-10 см. Глубина посадки зависит от размера севка: мелкие сажают на глубину 2-3 см, более крупные - 4-5 см.
  3. Полив. После посадки грядку нужно тщательно полить. В дальнейшем поливать следует умеренно, чтобы избежать загнивания луковиц.

Зачем сыпать соль в лунку во время посадки лука

Соль применяют как один из методов борьбы с вредителями, особенно луковой мухой, личинки которой повреждают луковицы. Сыпать соль в лунку или междурядья рекомендуется в умеренных количествах - примерно 1-2 столовые ложки на квадратный метр. Соль отпугивает вредителей и защищает молодые растения от поражения. Однако важно не преувеличить, поскольку избыток соли может негативно повлиять на рост лука.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Что нужно положить в землю при посадке лука во время посадки лука

Для обеспечения полноценного питания и активного роста лука рекомендуется добавлять в каждую лунку.

  • Древесную золу: 5-6 граммов на лунку. Зола является источником калия и фосфора, которые способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость растений к болезням.
  • Суперфосфат: 3-4 грамма на лунку. Это удобрение обеспечивает растения фосфором, необходимым для энергообмена и формирования здоровых луковиц.
  • Гумус: стимулирует рост корневой системы, способствует формированию крупных головок лука.
  • Сера: усиливает иммунитет растений, предотвращает грибковые заболевания. Ее можно добавлять в виде специальных удобрений или вместе с золой.

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