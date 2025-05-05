Такого давно не было: в ВСУ рассказали о жестких штурмах на ключевом направлении

Главную угрозу враг планирует создать, перебросив войска за реку Жеребец.

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Оккупанты пытаются развивать наступление на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: 78 ОДШП, скрин с DeepState

Что сказал Трегубов:

Лиманское направление второе по количеству боестолкновений

Враг активизировал штурмовые действия в направлении Лимана

Оккупанты используют для атак легкую мототехнику

Оккупационная армия страны-агрессора России резко активизировала свои усилия на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления.

Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, противник работает над переброской на Лиманское направление дополнительных войск, в том числе за реку Жеребец. Тем самым оккупанты создают угрозу для ВСУ.

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"На этом направлении очень оживились и участились штурмовые действия противника. Лиманское направление вышло уже на второе место по количеству боевых столкновений, ведь такого давно не было. Соответственно, оккупанты пытаются что-то там развивать", - отметил военнослужащий.

Трегубов также отметил, что украинские военные замечают новую тенденцию во вражеской армии: оккупанты на Лиманском направлении все чаще пересаживаются на легкую мототехнику, поскольку этот участок фронта удобен для такого типа техники.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на Лиманском направлении - последние новости

Напомним, военный эксперт Евгений Дикий сообщал, что наиболее сложная ситуация сейчас на Лиманском направлении. У ВСУ чисто физически не хватает там сил и средств для сдерживания того, что туда прет.

Накануне стало известно, что российские силы сейчас сосредотачивают свои главные усилия на продвижении в районе между реками Оскол и Черный Жеребец. Приоритетным направлением врага является движение в сторону населенного пункта Боровая, для чего задействованы подразделения 1-й танковой армии.

Ранее, как писал Главред, в ВСУ предупреждали, что оккупационная армия страны-агрессора России, вероятно, предпримет попытки обойти с флангов и окружить Лиман, что в Донецкой области.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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