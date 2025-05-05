Трамп приказал возобновить работу тюрьмы "Алькатрас": она была закрыта в 1963 году

Кратко:
- В "Алькатрасе" содержались самые жестокие преступники
- Тюрьму закрыли из-за высоких затрат на ремонт и дорогого содержания
Президент США Дональд Трамп поручил правительству возобновить работу знаменитой тюрьмы "Алькатрас" на острове возле Сан-Франциско. Об этом сообщает Associated Press.
Как пояснил Трамп в Truth Social, Америка, когда была "более серьезной нацией", без колебаний запирала самых опасных преступников, которые приносили страдания и несчастья, подальше от других людей.
"Вот почему сегодня я поручаю Бюро тюрем вместе с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания самых жестоких американских преступников", - добавил он.
Как объясняет AP, решение Штатов возобновить работу "Алькатраса" вероятно будет тяжелым и слишком дорогим, поскольку тюрьма была закрыта еще в 1963 году из-за высоких затрат на ремонт, а также обеспечение острова, которое приходилось доставлять на лодках.
Представитель Бюро тюрем, в свою очередь, заявил, что ведомство "выполнит все приказы президента".
Позиция США по мирным переговорам - последние новости
Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".
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В Госдепе объяснили, что именно изменится. Сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.
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Что такое тюрьма "Алькатрас"
"Алькатрас" - это бывшая федеральная тюрьма, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, США. Она действовала с 1934 по 1963 год и была известна как одна из самых суровых тюрем в Штатах. Здесь содержали самых опасных преступников, в частности Аль Капоне и Роберта Страуда. Из-за изоляции острова и сильных течений побеги считались практически невозможными.
После закрытия тюрьма стала туристической достопримечательностью и популярным музеем. За время своей работы, согласно данным Федерального бюро расследований, 36 мужчин совершили 14 попыток побега, но почти все были пойманы или же не пережили эти попытки.
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