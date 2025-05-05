'Возможно - это невозможно': Трамп сделал заявление о выходе США из переговоров

Трамп признал, что между Зеленским и Путиным существует большая ненависть, но верит, что мира можно достичь.

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США имеют "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

Между Зеленским и Путиным существует большая ненависть

США имеют хорошие шансы достичь мира в Украине

Введение санкций против России зависит от ее поведения

США имеют "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине. Введение санкций против России зависит от ее поведения и готовности к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

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В то же время Трамп уклонился от ответа, что станет поводом для выхода из мирных переговоров.

"Наступит время, когда я скажу: "Ладно. Продолжайте делать глупости". Иногда я приближаюсь к этому моменту, но тогда происходит что-то положительное. Может быть так, что я не смогу это уладить, возможно - это невозможно сделать (завершить войну - Главред)", - сказал лидер США.

Также Трамп признал, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным, а также между солдатами и генералами обеих сторон существует "существует огромная ненависть". В то же время он заверил, что "у нас есть очень хорошие шансы" прекратить войну и достичь мира.

Комментируя возможное прекращение обмена разведывательными данными с Украиной, Трамп заявил, что "сейчас еще рано об этом говорить".

В разговоре с журналисткой Трампа спросили, готов ли он подписать законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который предусматривает жесткие санкции против России в случае, если мирные переговоры между США, Украиной и РФ зайдут в тупик. На это глава Белого дома ответил, что все зависит от поведения РФ.

"Это зависит от того, ведет ли себя Россия так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении. Мы думаем, что мы достаточно близко, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег, потому что тратим деньги", - заявил Трамп.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, президент США заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько "очень хороших дискуссий" по России и Украине, однако деталей не раскрыл. Комментируя возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии, Трамп сказал, что пока не думал об этом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры по войне России против Украины находятся в разгаре. Он отметил, что США активно способствуют диалогу, иногда применяя давление или обещания, чтобы заставить обе стороны говорить о прекращении войны.

Как сообщал Главред, в то же время Вэнс не верит, что война в Украине не закончится в ближайшее время. По его словам, США стремятся помочь РФ и Украине найти компромисс, но решение о мире зависит исключительно от сторон конфликта. Эта позиция контрастирует с неоднократными обещаниями Дональда Трампа завершить войну за 24 часа.

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