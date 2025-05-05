'Были хорошие дискуссии': Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и переговорах

Кратко:
- Президент США заявил о "хороших дискуссиях" по Украине
- Трамп не ответил, будет ли встречаться с Путиным в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине на фоне усилий по прекращению войны между двумя странами. При этом глава Белого дома не раскрыл подробности переговоров.
Свое заявление Трамп озвучил в воскресенье, 4 мая, общаясь с журналистами во время возвращения в Белый дом после выходных во Флориде, пишет Reuters.
У Трампа спросили, планирует ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, когда он поедет туда в конце этого месяца.
Трамп ответил, что не думал об этом, и добавил, что "было несколько очень хороших дискуссий" о России и Украине в последние дни.
"Там много ненависти", — отметил президент США.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".
Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.
В Госдепе объяснили, что именно изменится. Сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.
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