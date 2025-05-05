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"Были хорошие дискуссии": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и переговорах

Анна Ярославская
5 мая 2025, 06:51
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Президент США подчеркнул, что между Россией и Украиной "много ненависти".
'Были хорошие дискуссии': Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и переговорах
Трамп заявил о "хороших дискуссиях" по Украине и России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Президент США заявил о "хороших дискуссиях" по Украине
  • Трамп не ответил, будет ли встречаться с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине на фоне усилий по прекращению войны между двумя странами. При этом глава Белого дома не раскрыл подробности переговоров.

Свое заявление Трамп озвучил в воскресенье, 4 мая, общаясь с журналистами во время возвращения в Белый дом после выходных во Флориде, пишет Reuters.

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У Трампа спросили, планирует ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, когда он поедет туда в конце этого месяца.

Трамп ответил, что не думал об этом, и добавил, что "было несколько очень хороших дискуссий" о России и Украине в последние дни.

"Там много ненависти", — отметил президент США.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

В Госдепе объяснили, что именно изменится. Сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

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