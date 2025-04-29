Переговоры о завершении войны в Украине в самом разгаре: Вэнс оценил шансы на успех

РФ и Украина имеют разные видения мирного урегулирования.

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Джей Ди Вэнс рассказал о мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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На какой стадии сейчас находятся мирные переговоры

Что Вэнс сказал по поводу того, как США пытаются влиять на Киев и Москву

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры относительно войны России против Украины находятся в самом разгаре.

По его словам, иногда бывают ситуации, когда есть разочарование как в россиянах, так и в украинцах, когда хочется сдаться в попытках вести переговоры, но президент США Дональд Трамп не дает это сделать.

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"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большее дружелюбие, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку "это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ избрал администрацию Трампа", - заявил Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

Вице-президент США рассказал, что РФ и Украина имеют разные видения мирного урегулирования. Но прорывом является то, что США "заставили" обе стороны говорить том, чтобы "прекратить ссоры". В то же время вице-президент США отметил, что не знает на 100%, что сможет сделать Вашингтон. Но оптимизма сейчас больше, чем раньше.

"То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", - сказал Вэнс.

Как писал Главред, в этом же интервью вице-президент США выразил уверенность, что длительная война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины. Он считает, что если не прекратить войну сейчас, то украинцы не смогут ее выиграть.

"Я думаю, что в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине и "подписать сделку".

Также Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона якобы готова к прямым переговорам с Украиной.

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