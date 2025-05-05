Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблеме

В моменты волнения или беспокойства появляется непреодолимое желание срочно сходить в туалет.

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Если вы знаете, что вас ждёт стрессовая ситуация, следите за тем, как и сколько вы пьёте / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Tim Mossholder, Pexels/Inzmam Khan

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Частая потребность в мочеиспускании — реакция организма на тревогу

В моменты волнения появляется желание срочно сходить в туалет

Многочисленные исследования подтверждают: ощущение частой потребности в мочеиспускании — обычная реакция организма на сильное психическое напряжение или тревогу.

Психолог Дженни Шилдс объясняет своим пациентам: мочевой пузырь — своего рода "громкоговоритель" стресса. По её словам, как только мозг воспринимает ситуацию как угрожающую или неопределённую, может активироваться рефлекс мочеиспускания, пишет Нuffpost.

Это объясняет, почему в моменты волнения или беспокойства появляется непреодолимое желание срочно сходить в туалет — и как можно научиться контролировать такие позывы в стрессовых обстоятельствах.

Специалисты говорят, что когда человек испытывает тревогу, надпочечники выбрасывают в кровь адреналин — гормон, активирующий механизмы "бей или беги". Этот гормон активирует рецепторы в мочевыделительной системе, отвечающие за сокращение и опорожнение мочевого пузыря. Как результат — усиливаются позывы к мочеиспусканию. Иногда это может даже привести к непроизвольному выделению небольшого количества мочи.

/ Инфографика - Главред

Кроме того, по словам Шилдс, стресс усиливает кровоток через почки, ускоряя выработку мочи. Одновременно тело напряжено, в том числе мышцы тазового дна, что создаёт дополнительное давление на мочевой пузырь и усиливает чувство наполненности. Адреналин, по выражению Шилдс, словно "открывает кран" — организм заливает мочевой пузырь, включает тревожный сигнал и сжимает его одновременно.

Хорошая новость в том, что с этими реакциями можно справляться. Один из методов — это "мочеиспускание по расписанию". Суть в том, чтобы приучить себя ходить в туалет строго по времени, например, каждые два часа, и постепенно увеличивать интервалы, чтобы научить мочевой пузырь терпению и снизить его чувствительность к стрессу.

Второй эффективный способ — регулярное выполнение упражнений Кегеля, которые укрепляют мышцы тазового дна. Такие тренировки помогают контролировать позывы и предотвращают непроизвольные сокращения мочевого пузыря.

Шилдс также рекомендует технику подавления срочности: при возникновении сильного позыва — остановитесь, глубоко вдохните дважды, затем несколько раз быстро напрягите и расслабьте мышцы тазового дна. После этого спокойно направляйтесь в туалет. Этот подход помогает мозгу воспринимать сигнал от мочевого пузыря не как сигнал тревоги, а как обычное напоминание.

Если вы знаете, что вас ждёт стрессовая ситуация — собеседование, важный разговор и т.п. — следите за тем, как и сколько вы пьёте. Лучше распределить потребление воды равномерно в течение дня, а не выпивать сразу много. Это поможет избежать резкого переполнения мочевого пузыря. Также стоит ограничить продукты и напитки, раздражающие мочевой пузырь — такие как кофе, газировка и алкоголь, — так как они могут усилить позывы.

И наконец, если несмотря на все усилия проблема остаётся, стоит обратиться к врачу. Причиной могут быть не только стресс, но и физиологические нарушения, такие как инфекции, гиперактивный мочевой пузырь или проблемы с тазовым дном. Чем раньше начнётся диагностика и лечение, тем быстрее наступит улучшение.

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