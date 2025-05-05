Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

Андрея Смирнова подозревают в легализации незаконно полученных средств и получении неправомерной выгоды.

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Экс-заместителя главы ОП Смирнова взяли под стражу / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Суспільне Новини

Кратко:

До 22 мая Смирнов будет находиться под стражей

Смирнов в суде заявил, что "докажет свою невиновность"

Суд 5 мая постановил взять экс-заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова, которого подозревают во взяточничестве и легализации средств, под стражу с правом внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

До 22 мая он будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в размере 18 миллионов гривен.

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Смирнова подозревают в легализации незаконно полученных средств и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Адвокат экс-чиновника заявлял, что следствие не привело доказательств легализации средств, а также не приведены риски, которые являются основанием для содержания под стражей, сообщает "Суспільне".

Комментируя решение суда Смирнов заявил, что "докажет свою невиновность".

Напомним, 16 апреля антикоррупционные органы сообщили о новом подозрении Смирнову - в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.

Смирнов уже привлекается антикоррупционерами к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

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Кто такой Андрей Смирнов Андрей Смирнов был назначен заместителем главы ОП в сентябре 2019 года. 29 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Смирнова. По данным следствия, с 2020-го по 2022 год Смирнов приобрел активы на 17,1 млн грн. В то же время его сбережения и официальный доход за этот период составили 1,3 млн грн. По делу о незаконном обогащении 28 мая 2024 года суд избрал меру пресечения для Смирнова в размере 10 млн грн залога. На следующий день залог за него внесли.

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