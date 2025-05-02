За хищение активов предприятия: в Монако задержали сына экс-главы "Мотор Сичи"

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленник продал их зарубежным компаниям.

https://glavred.info/ukraine/za-hishchenie-aktivov-predpriyatiya-v-monako-zaderzhali-syna-eks-glavy-motor-sichi-10661111.html Ссылка скопирована

В Монако задержали сына Богуслаева / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

Проведены обыски у задержанного на вилле в Монако и в Запорожье

Сыну экс-президента "Мотор Сичи" предъявлено подозрение

Сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева за хищение активов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба не называет имя задержанного, но из открытых источников известно, что сына Вячеслава Богуслаева зовут Александр.

видео дня

"Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США... Задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам", - говорится в сообщении.

Для реализации сделки на тот момент руководитель "Мотор Сичи" организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость её акций. Затем он приобрёл 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую часть в пользу шести офшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории Евросоюза.

В ходе международного расследования были проведены одновременные обыски по месту проживания задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Сыну экс-президента "Мотор Сичи" предъявлено подозрение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также новое подозрение получил экс-глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с Россией. Его преступления дополнительно квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса:

присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершённое в особо крупных размерах организованной группой (ч.5 ст.191);

организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершённые организованной группой в особо крупном размере (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Дело "Мотор Сичи" - главное:

Как сообщал Главред, в октябре 2022 года Вячеслава Богуслаева, который на тот момент являлся президентом компании "Мотор Сич", задержали по подозрению в государственной измене. Позже были обнародованы доказательства его сотрудничества с РФ, а также состоялся арест. Он до сих пор находится под стражей.

В октябре 2023 года СБУ заявило о завершении расследования и передаче в суд обвинительного акта в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия.

Экс-президенту АО "Мотор-Сич" инкриминируют коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, оказание содействия террористической организации, а также препятствование деятельности военных формирований в особый период (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 УК Украины).

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред