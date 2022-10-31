"Приказал снять с вертолетов лопасти": генпрокурор рассказал, как Богуслаев вредил ВСУ

Генпрокурор рассказал, как Вячеслав Богуслаев вредил ВСУ / коллаж фото УНИАН

Руководитель запорожской корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в конце февраля, после полномасштабного военного вторжения России в Украину, отдал приказание своим инженерам снимать оборудование с боевых вертолетов ‒ для того, чтобы пилоты ВСУ не могли использовать тех для в боях с оккупантами. Об этом генпрокурор Андрей Костин заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"И торговля такими "двигателями смерти" – это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия спрятать документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров. Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти. Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе ", ‒ сказал Костин.

Дело Мотор Сичи

Напомним, ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов.

После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

В итоге президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

22 октября стало известно о задержание президента и владельца Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в поставках двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Справка. Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

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