У Зеленского предложили обменять президента Мотор Сичи Богуслаева на украинских пленных

Михаил Подоляк не исключил лбмена Вячеслава Богуслаева на пленных украинцев / ОП, В.Рощина

Украина может обменять обвиненного в коллаборационизме арестованного президента украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на пленных украинских военных.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, исключать такую возможность не стоит. Такое мнение он высказал в эфире Currenttime.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – сказал он.

При этом собеседник напомнил об обмене кума Путина Виктора Медведчука на 215 украинских военнопленных.

"По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов", - добавил Подоляк.

Дело Богуслаева

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Богуслаева 23 октября. Его подозревают в причастности к продаже авиазапчастей к боевым вертолетам Российской Федерации Ка-52, Ми-8 и Ми-28. Торговля запчастями, утверждает следствие, продолжалась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 24 октября по подозрению в пособничестве России Богуслаева арестовали на два месяца.

Расследовательский проект "Схемы" сообщил, что с 2000 года Богуслаев имеет гражданство России.

Ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов.

После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

В итоге президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

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