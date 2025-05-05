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Германия при Мерце может стать партнером Украины №1 - Андрей Мельник

Виталий Кирсанов
5 мая 2025, 12:11
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Германия может стать настоящим лидером Европы, уверен посол.
Еще в 2022 году Мерц поддерживал Киев
Еще в 2022 году Мерц поддерживал Киев / Коллаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офис президента Украины

Что сказал Андрей Мельник:

  • Еще в 2022 году Мерц поддерживал Киев
  • Мерц может войти в историю как один из самых успешных канцлеров

Германия во время правления канцлера Фридриха Мерца имеет все шансы стать главным партнером Украины, а также лидером Европы. Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, пишет РБК-Украина.

"По моему личному убеждению, Германия имеет все шансы превратиться для Украины в партнера номер один. Именно сейчас наступил этот исторический момент, когда Германия может стать настоящим лидером Европы, не только как экономическая мощь. У будущего канцлера Фридриха Мерца, с которым мы хорошо знакомы, есть такая геополитическая амбиция", - заявил Мельник.

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Он добавил, что сегодня немецкий интерес мог бы заключаться в том, чтобы занять нишу наиболее важного партнера Киева вокруг мирных переговоров по урегулированию полномасштабной войны.

По его словам, ранее немцы гордились тем, что стали вторыми после США в вопросе поставок вооружения Украине. В частности, именно в 2022 году Мерц поддерживал Киев и давил на канцлера Олафа Шольца, чтобы Берлин преодолел "красные линии" и предоставил Украине тяжелое вооружение.

"Зная его (Мерца, - ред.) лично как человека чрезвычайно амбициозного, который мыслит историческими категориями, я верю, что он может войти в историю как один из самых успешных канцлеров, особенно сейчас, когда ситуация в Европе и в мире является самой сложной с 1945-го года. А также как настоящий европейский лидер, который сможет спасти Украину, кардинально увеличив объемы военной помощи в этот критический момент", - отметил Мельник.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Тем временем Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.

Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как полагает аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.

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Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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