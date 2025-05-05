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У россиян есть цель: аналитик рассказал о проблеме ВСУ на Лиманском направлении

Анна Косик
5 мая 2025, 18:03
307
На перевес в руках оккупантов влияют два фактора.
ВСУ
Большая проблема заключается в расположении оккупантов на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сообщил Пехньо:

  • Оккупанты хотят двигаться с Лиманского фронта дальше
  • У врага есть продвижение возле Лимана
  • Пребывание оккупантов на высотах дает им преимущество

По городу Лиман, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России в последнее время наносит огромное количество авиационных ударов. Это является частью стратегии врага по продвижению через Лиманский фронт на агломерацию Краматорск - Славянск - Дружковка - Константиновка.

Об этом Фабрике новостей рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, ситуация на Лиманском направлении сейчас сложная, ведь буквально вчера у врага там были успехи.

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"Это продвижение противника в селе Новое, Новомихайловка и Екатериновка. Хотя на западной окраине Нового противник продвинулся еще в середине прошлой недели, и это очень плохие новости", - подчеркнул он.

По его словам, продвижение оккупантов именно в этих населенных пунктах угрожает украинской группировке тем, что они находятся на высотах, зато Лиман, Ямполь и Северск - в низине.

Таким образом враг сможет запускать по украинским военным свои дроны, что создаст реальную проблему на Лиманском направлении.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на Лиманском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что для Сил обороны Украины очень важно удержать город Лиман в Донецкой области, который враг пытается обойти и оккупировать.

Впоследствии стало известно, что командование РФ приняло решение частично перегруппировать силы: одну часть 1-й танковой армии оставить на уже занятых рубежах, другую - направить на усиление операций в районах Купянска и Лимана, где действует 20-я общевойсковая армия.

При этом оккупационная армия страны-агрессора России уже резко активизировала свои усилия на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления.

Больше новостей:

Кто такой Василий Пехньо?

Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

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