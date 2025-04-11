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Угроза отхода группировки ВСУ: РФ нацелилась на ключевой город на востоке

Алексей Тесля
11 апреля 2025, 02:30
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Лиман практически удерживает северный берег Северского Донца, пояснил Сергей Грабский.
ВСУ
/ Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Важное из заявлений Грабского:

  • Лиман практически удерживает северный берег Северского Донца
  • Прорыв врага в районе Лимана будет угрожать группировке ВСУ

Для Сил обороны Украины очень важно удержать Лиман Донецкой области, который враг пытается обойти и оккупировать, заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, суть российской операции возле Лимана сводится к обходу города и его оккупации с целью создания "нависания" над Славянско-Краматорской агломерацией.

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"Лиман по специфике своей является индустриальным городом, в котором много технологических объектов, которые можно использовать как накопители для вооружения, техники, сосредоточения ресурсов, то есть создание такого логистического командного хаба для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск", - пояснил эксперт.

По его мнению, Лиман практически удерживает северный берег Северского Донца, поэтому это является серьезной и важной задачей для российских войск захватить его, а для ВСУ важно удержать город.

Лиман инфографика Главред
/ Главред

Собеседник отметил, что прорыв врага в районе Лимана будет угрожать нашей группировке в районе Северска: "Тогда мы вынуждены будем отходить из того района для того, чтобы сохранить силы и не превратить Северск во вторую Авдеевку".

Грабский также добавил, что поэтому противник так "отчаянно лезет" на город. По его словам, там идут очень серьезные бои.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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