Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

Жителям двух городов Сумской области рекомендуют срочно выехать в безопасные места.

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В двух городах Сумской области объявили эвакуацию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

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Срочную эвакуацию объявили для двух городов Сумской области

Запись на эвакуацию из Белополья и Ворожбы работает круглосуточно

В Сумской области начали проводить срочную эвакуацию из некоторых городов. В частности, в список попали Белополье и Ворожба. Об этом сообщил председатель Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник на своей странице в Facebook.

По его словам, для жителей курсируют специальные автобусы для проведения эвакуации.

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"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - сообщил председатель Сумской РГА.

Он добавил, что запись на эвакуацию работает круглосуточно.

Он также указал точный номер телефона для записи на эвакуацию из двух городов Сумщины.

Кроме того, для тех, кто самостоятельно покинул Белополье и Ворожбу работает специальный транзитный центр.

"Важно!!! Если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться: на денежную помощь; статус ВПЛ; возможность найти жилье", - написал Мельник.

Напомним, в 2024 году из городов уже проводилась эвакуация из-за повышенной интенсивности российских ракетных обстрелов.

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Как писал Главред со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские оккупанты хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области. По его словам, от линии боевого соприкосновения до центра Сум осталось всего 25 километров.

Также захватчики накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState.

Недавно представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий успокоил украинцев и заявил, что пока нет никаких поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков".

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