Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

Марина Фурман
5 мая 2025, 17:10обновлено 5 мая, 18:02
1120
Жителям двух городов Сумской области рекомендуют срочно выехать в безопасные места.
эвакуация, карта
В двух городах Сумской области объявили эвакуацию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Основное:

  • Срочную эвакуацию объявили для двух городов Сумской области
  • Запись на эвакуацию из Белополья и Ворожбы работает круглосуточно

В Сумской области начали проводить срочную эвакуацию из некоторых городов. В частности, в список попали Белополье и Ворожба. Об этом сообщил председатель Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник на своей странице в Facebook.

По его словам, для жителей курсируют специальные автобусы для проведения эвакуации.

видео дня

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - сообщил председатель Сумской РГА.

Он добавил, что запись на эвакуацию работает круглосуточно.

Он также указал точный номер телефона для записи на эвакуацию из двух городов Сумщины.

Кроме того, для тех, кто самостоятельно покинул Белополье и Ворожбу работает специальный транзитный центр.

"Важно!!! Если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться: на денежную помощь; статус ВПЛ; возможность найти жилье", - написал Мельник.

Напомним, в 2024 году из городов уже проводилась эвакуация из-за повышенной интенсивности российских ракетных обстрелов.

Ситуация в Сумской области - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские оккупанты хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области. По его словам, от линии боевого соприкосновения до центра Сум осталось всего 25 километров.

Также захватчики накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState.

Недавно представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий успокоил украинцев и заявил, что пока нет никаких поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумщина Сумская область новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбата

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбата

18:22Украина
Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на Оболони

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на Оболони

18:18Украина
"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Последние новости

18:29

Доллар пошел вниз: появился свежий курс валют на 6 мая

18:22

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбатаФотоВидео

18:18

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на ОболониФото

18:14

Вспомнят единицы: как раньше называлось OLX и почему название изменилиВидео

18:03

У россиян есть цель: аналитик рассказал о проблеме ВСУ на Лиманском направлении

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:32

Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазахВидео

17:26

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:20

Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителейВидео

17:10

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

Реклама
17:02

Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

16:42

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:23

Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

16:11

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

16:10

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

15:58

Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

15:47

На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

15:40

После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

15:35

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

15:25

Сергей Дейнеко вручил ключи от новых квартир героям-пограничникамФото

15:23

"Встреча на слуху": в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

Реклама
15:14

ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

15:07

Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

14:44

В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

14:35

Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблемеВидео

14:08

В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

14:01

Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

13:58

Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

13:54

Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралкуВидео

13:22

В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

13:10

Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

13:08

Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

13:03

Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

12:56

Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

12:51

Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело

12:21

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

12:12

В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

12:11

Германия при Мерце может стать партнером Украины №1 - Андрей Мельник

12:07

Поднялось голубое пламя: в Саратове партизаны атаковали объект энергетики РФ

11:54

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

11:46

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Реклама
11:34

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

11:17

В Украине стремительно подешевел популярный овощ: в чем причина

11:16

Такого давно не было: в ВСУ рассказали о жестких штурмах на ключевом направлении

10:54

Маркарова о соглашении о недрах: "Это будет настоящее партнерство 50 на 50"

10:44

Китайский гороскоп на завтра 6 мая: Драконам - испытания, Свиньям - компромисы

10:22

Как очистить въевшуюся грязь с белых кроссовок: способ, о котором многие не знаютВидео

10:13

"Готовимся к бешеным ценам": какие фрукты и овощи убили заморозки в Украине

10:10

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

10:05

Трамп приказал возобновить работу тюрьмы "Алькатрас": она была закрыта в 1963 году

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять