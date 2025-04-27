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"Дележ территорий": прогноз худшего сценария с выходом США из переговоров

Алексей Тесля
27 апреля 2025, 02:30
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США могут решиться на неожиданный шаг, не исключает Тарас Загородний.
Трамп, Загородний
/ коллаж Главред, фото УНИАН

Главное:

  • США могут выйти из переговоров по урегулированию в Украине
  • Вашингтон может обвинить Украину, РФ и Европу в провале переговоров

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность выполнения угрозы Дональда Трампа о выходе США из переговоров по урегулированию в Украине.

"США могут решиться на этот шаг. Потому что у них ничего не получается, но при этом они всех во всем обвинят, скажут, что Украина, Россия и Европа виноваты", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт не исключает, что в Вашингтоне понимают, к чему может привести этот шаг.

"Думаю, США уже это понимают. Но не могут это открыто признать, потому что эго не позволяет. Вот начинается фейкометство, в частности, про Крым, ЗАЭС и т.д. Начинается дележ территорий. Мы что, в 19 веке? Ребята не туда попали, время перепутали. Тем более, у них нет ресурсов, чтобы все это реализовать", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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