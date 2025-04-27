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Налчаджиоглу раскрыл настоящую причину молчания Лорак о войне в Украине

Анна Подгорная
27 апреля 2025, 12:25
177
Первый муж Ани Лорак рассказал, почему певица решила закрыть глаза на трагедию в родной стране.
Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу высказался про позицию Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anilorak

Кратко:

  • Ани Лорак осталась в стране-оккупанте во время полномасштабной войны
  • Певица делает вид, что не принимала чью-то сторону в конфликте, но своими действиями демонстрирует поддержку агрессора
  • Бывший муж предательницы прокомментировал ее позицию

Певица украинского происхождение Ани Лорак еще в 2014 году решила занять позицию "голубки мира", и продолжила упрямо следовать принципу "музыка вне политики" (т.е. отказалась публично занимать чью-либо сторону) во время полномасштабной войны в Украине. Тем не менее артистка остается жить и работать в стране-оккупанте, общается с российскими пропагандистами, платит в рф налоги, чем финансирует армию врага.

Но об этих последствиях своей "миротворческой миссии" в стране-агрессоре она не задумывается. Каролине Куек удобно молчать - вспоминать про свои корни, когда нужно, а в остальное время получать гонорары от страны на болотах. На это в интервью блогеру-сплетнику Богдану Беспалову намекнул первый муж Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу.

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Мужчина, в отличие от своей первой жены, с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину - сперва он помогал эвакуировать людей, затем занялся благотворительностью. Себя Мурат называет "турецким бизнесменом с украинской душой".

В беседе с Беспаловым Налчаджиоглу признался, что после 24 февраля 2022 года продолжил общение с Лорак, но на темы, которые касаются их общего ребенка - 13-летней Софии. Обсуждения политики не поднимаются.

Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу высказался про позицию Ани Лорак / Скриншот YouTube

"У нас есть общий ребенок, поэтому мы никогда не обсуждаем политику. Первые два дня (после начала полномасштабной войны - прим. редактора) обсуждали, но с ребенком никогда не обсуждаем политику. Она сама все понимает. Она (Ани Лорак) молчит, потому что это всегда дает спокойную жизнь и семейную жизнь", - говорит бывший муж предательницы.

При этом Налчаджиоглу намекнул, что свой выбор Ани Лорак все же сделала: то, что певица осталась в стране-агрессоре - фактическое принятие ее стороны - Мурат прокомментировал так: "Кто-то выбирает одно направление, а другой выбирает другое направление".

Ани Лорак с дочерью Софией
Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com/anilorak

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Ани Лорак - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что предательница Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, который был ее инструктором по йоге. Пара была вместе с января 2023 года.

В свадебном интервью, которое состоялось сразу после праздничной церемонии Исаак Виджраку раскрыл подробности своей личной жизни до брака с артисткой.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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