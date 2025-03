Ани Лорак и Исаак Виджраку узаконили свои отношения.

Ани Лорак - свадьба на Мальдивах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, t.me/starhitru

Ани Лорак и Исаак Виджраку сыграли свадьбу на Мальдивах

На торжестве были только они вдвоем

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и живет в стране-оккупанте РФ, вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, который сделал ей предложение в 2024 году.

Как стало известно из соцсетей предательницы, торжество прошло на Мальдивах.

"Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям", - написала певица.

Свадьба Ани Лорак / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Также Лорак уже дала интервью для росСМИ и рассказала о деталях свадьбы.

"Сказочное путешествие, исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье. Это все случилось, но я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь. Все было очень легко. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих", - рассказала предательница.

Как прошла свадьба Ани Лорак на Мальдивах / фото: скрин t.me/starhitru

На торжестве Лорак была в белом платье с вырезами и разрезами, дополнив его фатой, а Исаак выбрал белый костюм. Кстати, кажется, на церемонии даже не было дочери предательницы - 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу.

София Налчаджиоглу проводит время с отцом в Турции / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, о романе пары стало известно в 2023 году, Виджраку переехал жить в Москву к певице и к ним даже приезжала его 22-летняя дочь Эбони на новогодние праздники.

Исаак Виджраку познакомил свою дочь с Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку.

