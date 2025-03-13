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- Ани Лорак и Исаак Виджраку сыграли свадьбу на Мальдивах
- На торжестве были только они вдвоем
Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и живет в стране-оккупанте РФ, вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, который сделал ей предложение в 2024 году.
Как стало известно из соцсетей предательницы, торжество прошло на Мальдивах.
"Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям", - написала певица.
Также Лорак уже дала интервью для росСМИ и рассказала о деталях свадьбы.
"Сказочное путешествие, исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье. Это все случилось, но я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь. Все было очень легко. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих", - рассказала предательница.
На торжестве Лорак была в белом платье с вырезами и разрезами, дополнив его фатой, а Исаак выбрал белый костюм. Кстати, кажется, на церемонии даже не было дочери предательницы - 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу.
Напомним, о романе пары стало известно в 2023 году, Виджраку переехал жить в Москву к певице и к ним даже приезжала его 22-летняя дочь Эбони на новогодние праздники.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку.
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