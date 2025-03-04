Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

Кратко:
- Мурат Налчаджиоглу уехал из Украины
- Бизнесмен увиделся с дочерью от Ани Лорак
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отправился в Турцию.
Как стало известно из соцсетей бизнесмена, там он встретился со своей дочерью Софией от когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая живет в РФ и молчит о войне в Украине.
По поводу встречи Мурат опубликовал видео, на котором он с Софией позировали в лифте перед зеркалом, закрыв глаза руками. Отметим, девочка заметно подросла и уже почти догнала отца по росту.
Напомним, последний раз бизнесмен виделся с дочерью в ноябре 2024 года.
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Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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