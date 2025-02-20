"Разнесло": округлившаяся Ани Лорак ошеломила фанатов своим видом

Вы узнаете:
- Ани Лорак показала свою фигуру
- Поклонники не оценили изменений
Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, опубликовала новое видео, на котором показала фигуру в облегающем наряде.
На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала фрагмент новой песни. Лорак показалась в облегающей юбке с принтом и черном лифе, также она поменяла прическу и обрезала свои длинные волосы.
"Если хочешь просто устроим побег…", - написала Ани.
Поклонники сразу же обратили внимание, что предательница набрала лишних килограммов и теперь выглядит совсем иначе.
"Округлилась";
"Разнесло";
"Песни уже какие-то не те, реально", - отметили фанаты.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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