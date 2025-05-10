Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

По данным Politico, в ближайшие дни Кремль может нанести удары по Киеву.

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В ближайшие дни россияне могут нанести ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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Украине грозит новый ракетный удар, в частности мишенью может стать Киев

Атака может произойти в ближайшие дни

В субботу, 10 мая, лидеры Европы призвали страну-агрессора Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, угрожая санкциями и усилением помощи Украине. В ответ Кремль готовится к новым ударам по Украине. Об этом сообщает Politico.

Информация о возможном ракетном ударе появилась почти сразу после встречи "коалиции желающих", состоявшейся в Киеве 10 мая.

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"В субботу представители разведки в Киеве выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести новые авиаудары по столице Украины в ближайшие дни, что было бы мрачным ответом, который высмеял бы мирные усилия Запада", - говорится в материале.

Пока ни одно государственное ведомство не комментировало эти предостережения, в том числе и Главное управление разведки (ГУР).

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Угроза ракетного удара - новости по теме

Напомним, посольство США в Украине получило информацию об угрозе воздушной атаки, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.

Как писал Главред, российские оккупанты могут готовиться к удару ракетой Орешник по Украине. Об этом свидетельствует запланированное закрытие воздушного пространства в районе российского полигона "Капустин Яр". Именно оттуда ранее происходил запуск ракеты такого типа.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прогнозировал, что россияне могут атаковать Орешником центры решений, военные объекты или жилые кварталы.

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