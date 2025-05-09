США получили информацию о возможном ударе по Украине: подробности

Американские дипломаты предупреждают об угрозе авиаударов и советуют найти укрытие заранее.

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Посольство США призвало к осторожности / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

Посольство США предупредило о возможном авиаударе по Украине

Удар может произойти 9 мая или в течение нескольких дней

Граждан США призвали быть готовыми к тревогам и дойти до укрытий

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о наличии конкретной информации о потенциальном серьезном воздушном ударе по Украине, который может произойти 9 мая или в течение нескольких следующих дней.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней", - говорится в официальном заявлении. видео дня

В связи с этим дипломатическое представительство обратилось к гражданам США, которые находятся на территории Украины, с рекомендациями по безопасности.

Рекомендации

следить за сообщениями местных СМИ;

заранее определить ближайшие укрытия;

установить на смартфон надежное приложение для воздушного оповещения;

в случае сигнала тревоги немедленно направляться в убежище;

выполнять указания местных властей и экстренных служб.

Посольство подчеркивает необходимость быть максимально внимательными и готовыми к оперативным действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Ракетная атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником в ответ на атаки ВСУ в День победы.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая, уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нанесла массированный удар по Запорожью. Россияне ударили ударными дронами по Запорожью, известно о нескольких пожарах в разных районах города, кроме того, под завалами находятся люди, отметили в ОВА.

Что такое посольство США в Украине? Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.

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