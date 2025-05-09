США получили информацию о возможном ударе по Украине: подробности

Кратко:
- Посольство США предупредило о возможном авиаударе по Украине
- Удар может произойти 9 мая или в течение нескольких дней
- Граждан США призвали быть готовыми к тревогам и дойти до укрытий
Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о наличии конкретной информации о потенциальном серьезном воздушном ударе по Украине, который может произойти 9 мая или в течение нескольких следующих дней.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней", - говорится в официальном заявлении.видео дня
В связи с этим дипломатическое представительство обратилось к гражданам США, которые находятся на территории Украины, с рекомендациями по безопасности.
Рекомендации
- следить за сообщениями местных СМИ;
- заранее определить ближайшие укрытия;
- установить на смартфон надежное приложение для воздушного оповещения;
- в случае сигнала тревоги немедленно направляться в убежище;
- выполнять указания местных властей и экстренных служб.
Посольство подчеркивает необходимость быть максимально внимательными и готовыми к оперативным действиям в случае чрезвычайной ситуации.
Ракетная атака на Украину - последние новости
Как писал Главред, росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником в ответ на атаки ВСУ в День победы.
Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая, уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нанесла массированный удар по Запорожью. Россияне ударили ударными дронами по Запорожью, известно о нескольких пожарах в разных районах города, кроме того, под завалами находятся люди, отметили в ОВА.
Что такое посольство США в Украине?
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.
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