Повреждены дома, под завалами - люди: РФ нанесла массированный удар по Запорожью

Россияне ударили ударными дронами по Запорожью, известно о нескольких пожарах в разных районах города, кроме того, под завалами находятся люди, отметили в ОВА.

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Россия нанесла массированный удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБрТРО

Коротко:

РФ ударила дронами по Запорожью, прозвучало по меньшей мере 13 взрывов

В результате атаки разрушен частный дом, 2 человека под завалами

Российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными БпЛА. Уже известно о повреждении зданий в городе, под завалами - люди. Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении города движется сразу несколько групп ударных БпЛА с нескольких направлений.

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Впоследствии глава Запорожской ОГА призвал граждан находиться в укрытиях.

"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - добавил он.

Кроме того, Иван Федоров отметил, что в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

"Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил позже он.

Всего, по данным мониторингового канала "Николаевский Ванек" Запорожье атаковало сразу 16 ударных БпЛА.

В то же время, как сообщили в Запорожской ОГА, РФ ударила по Запорожью по меньшей мере 13 раз.

"Есть повреждения в разных районах города. Произошло и несколько возгораний. Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека", - добавили в ОВА.

Удары по городам Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 мая российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Сум, поразив гражданскую инфраструктуру. Как сообщила Сумская ОГА РФ атаковала пригород с применением баллистики.

В ночь на 6 мая российская армия осуществила массированную атаку ударными БпЛА по Харькову. В течение двух часов в городе прогремели десятки взрывов в разных районах. По словам городского головы Игоря Терехова, ранены по меньшей мере два человека.

Кроме того, в результате удара дронов-камикадзе типа "Шахед" по Одесской области вспыхнули пожары. О последствиях атаки сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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