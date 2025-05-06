'Молился Богу, чтобы побыть с родными': трогательные кадры с освобожденными воинами

Защитника Юрия, который пробыл в плену 1,5 года, встретили сестры с тортом на его 25-летие.

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Счастливые мгновения возвращения украинских защитников из плена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Украина вернула из российского плена 205 защитников

Воины эмоционально реагируют на возвращение

Защитника Юрия, который пробыл в плену 1,5 года, встретили сестры с тортом на его 25-летие

Во вторник, 6 мая, Украина вернула из российского плена 205 защитников. Освобожденные воины эмоционально комментируют возвращение на родную землю. Одним из таких видео поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Очень большая радость, что я в Украине, на родной земле. Смог позвонить к своим родителям. У меня эмоций нет никаких, я просто молился Богу, чтобы побыть с родными", - сказал украинский защитник. видео дня

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, освобожденный защитник - Олег Борисенко. Он родом из села Долишне Стрыйского района.

Еще одного защитника по имени Юрий со слезами на глазах встретили сестры. Он пробыл в российском плену полтора года.

"Все, девочки, я дома... Мои сестры - самые дорогие мои люди", - сказал Юрий, обнимая сестер.

Сестры встретили брата с тортом в честь его 25-летия. Его защитник встретил в плену.

"Мы на День рождения загадали тебя. И вот ты стоишь", - ответили ему сестры.

Он задул свечи под возгласы "С Днем рождения" - праздник, который отметил уже на свободе.

Смотрите щемящее видео с первыми словами украинских защитников на родной земле:

Украинские воины, которые вернулись из плена РФ / Фото: скриншот

Также из российского плена домой вернулся 21-летний военный Денис. Защитник сразу после освобождения спел свою любимую песню "Ой у лузі червона калина".

"Первые минуты на родной земле!", - говорится в подписи к видео, которое опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украинский защитник исполнил песню "Ой у лузі червона калина":

21-летний защитник спел "Ой у лузі червона калина" / Фото: скриншот

"Ой у лузі червона калина" - это одна из самых известных украинских песен, написанная в начале 1914 года, которая стала популярной среди сечевых стрельцов и бойцов УПА. Она приобрела новую популярность в 2022 году, после исполнения Андреем Хлывнюком в первые дни российского вторжения.

Госпогранслужба опубликовала щемящее видео по обмену пленными. На видео видно, как один из освобожденных бойцов радуется, что наконец вернулся в Украину.

"Я дома! Я дома!", - восклицает он.

Видео с украинскими военными в первые минуты после возвращения из плена:

Первые минуты защитников на родной земле / Фото: скриншот

Обмены пленными между Украиной и РФ - последние новости

Напомним, 6 мая Украина провела очередной обмен пленными с Россией - домой вернулись 205 украинских защитников, среди которых трое офицеров и 202 солдата и сержанта. Освобожденные воины представляют различные рода войск и обороняли страну в Мариуполе, Донецкой, Луганской, Харьковской и других регионах.

Это уже пятый обмен в 2025 году и 64-й с начала полномасштабного вторжения. Всего освобождено 4757 украинцев.

Как ранее сообщал Главред, 19 апреля состоялся один из крупнейших обменов пленными между Украиной и Россией - домой вернулись 277 украинских защитников, сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, среди освобожденных есть военнослужащие с тяжелыми ранениями и серьезными хроническими заболеваниями. Он подчеркнул, что именно такие бойцы должны возвращаться первыми.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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