"Есть много вопросов": у Путина отреагировали на 30-дневное прекращение огня

Песков заявил, что Россия подумает над предложением о 30-дневном перемирии.

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Песков озвучил позицию России по 30-дневному перемирию / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

Ключевые тезисы Пескова:

Москва готова изучить предложения по 30-дневному перемирию

Россия испытывает давление со стороны европейских лидеров

Страна агрессор Россия рассмотрит инициативу Украины о введении 30-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью CNN, цитируют росСМИ.

По его словам, Москва готова изучить предложения по перемирию, однако будет исходить из собственных интересов и условий.

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"Мы рассмотрим эту инициативу. Но Россия всегда придерживается своей точки зрения относительно условий возможного перемирия", - заявил пресс-секретарь Кремля.

При этом он добавил, что "ситуация остается противоречивой".

"Президент Путин ранее заявил о том, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий. Реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому ситуация остается в этом плане противоречивой...Есть много вопросов", - сказал Песков.

Представитель российского диктатора добавил, что Москва чувствует давление со стороны европейских лидеров, которые призывают Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.

"Мы это чувствуем", - отметил Песков.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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