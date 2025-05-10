"Есть много вопросов": у Путина отреагировали на 30-дневное прекращение огня

Ключевые тезисы Пескова:
- Москва готова изучить предложения по 30-дневному перемирию
- Россия испытывает давление со стороны европейских лидеров
Страна агрессор Россия рассмотрит инициативу Украины о введении 30-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью CNN, цитируют росСМИ.
По его словам, Москва готова изучить предложения по перемирию, однако будет исходить из собственных интересов и условий.
"Мы рассмотрим эту инициативу. Но Россия всегда придерживается своей точки зрения относительно условий возможного перемирия", - заявил пресс-секретарь Кремля.
При этом он добавил, что "ситуация остается противоречивой".
"Президент Путин ранее заявил о том, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий. Реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому ситуация остается в этом плане противоречивой...Есть много вопросов", - сказал Песков.
Представитель российского диктатора добавил, что Москва чувствует давление со стороны европейских лидеров, которые призывают Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.
"Мы это чувствуем", - отметил Песков.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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