Почему нужно быть щедрым 12 мая: какой церковный праздник и день ангела

Нельзя быть скупым на Епифания. Если кто-то попросил у вас помощи или взаймы, следует отозваться.

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12 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 мая

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 12 мая

В понедельник, 12 мая, церковь вспоминает святителя Епифания – епископа Кипрского; святителя Германа – патриарха Константинопольского; святителя Савина – архиепископа Кипрского; преподобного Амфилохия Почаевского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 мая

Святитель Епифаний был епископом Кипрским в четвертом веке. С самого начала стал монахом, позже был отшельником, потому что стремился к уединению. Но слух о подвижнике распространялся среди людей и он был избран епископом в городе Саламина. После смерти святителя он был признан отцом и учителем христианской церкви.

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Святитель Герман жил в седьмом веке и происходил из семьи византийского сенатора. Изучал в церкви священное писание и был поставлен епископом. Позже был поставлен патриархом Константинопольским. Отличился своей борьбой против ереси. Также патриарх оставил после себя множество церковных произведений. После 14 лет на патриаршем престоле был изгнан еретиками и удалился в монастырь. Там и скончался на 95 году жизни.

Святитель Савин был учеником Епифании Кипрского. Он-то и описал жизнь своего учителя. Когда епископ Епифаний умер, Савин занял епископский престол. Умер в пятом веке.

Амфилохий Почаевский родился 10 декабря 1894 года в селе Малая Иловица Тернопольской области. При рождении получил имя Яков. Он стал монахом в Почаевском монастыре, современники повествуют о его способностях целителя. К Амфилохию обращались больные, и святитель всем помогал. Родственники святого были участниками УПА, а сам святитель помогал воинам, лечил и поддерживал идеи свободной Украины.

Во время советских репрессий Амфилохий сопротивлялся закрытию Почаевской Лавры, за это его отправили в психбольницу. После выхода святителя, была попытка покушения на его жизнь, но ему удалось выжить. Последние годы жизни священник провел у своей племянницы. Во дворе построил небольшую часовню, а позже и домашний монастырь. Скончался святитель 1971 году, похоронен на кладбище Почаевской Лавры.

В 2002 году Амфилохий был канонизирован как святой. Несмотря на репрессии со стороны советской власти и преследования, понесенные святителем при жизни, в 2016 году Русская православная церковь установила всеобщее почитание Святого Амфилохия.

Народные традиции и приметы

В народном календаре 12 мая называли днем Епифания. В книге Василия Скуратовского "Місяцелик" находим такую поговорку: "Если Епифан утром одел красный жупан, то все лето будет сухим и жарким." Это означало, что красный рассвет прогнозирует засушливое лето. Есть еще несколько примет:

пасмурное утро означает дождливое лето;

если много майских жуков в этот день – следует готовиться к засухе;

если рябина обильно зацвела, то лето принесет много ягод.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя быть скупым на Епифания. Если кто-то попросил у вас помощи или взаймы, следует отозваться. Щедрого человека ждет везение. Не стоит в этот день ссориться и употреблять бранные слова.

Именины и день ангела 12 мая

По новоюлианскому календарю 12 мая отмечаем день ангела Германа. Имя происходит из латыни, было очень распространено в Византийской империи. Переводится как "родной", "близкий".

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