Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская крестила дочерей-близняшек

Глинская поделилась трогательными снимками с таинства.

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Лиза Глинская крестила дочерей - как выглядят дети кондитера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кратко:

В начале мая Лиза Глинская крестила полугодовалых дочерей

Кулинар показала, как прошел обряд

Украинская кондитер и победительница "МастерШеф-2" Лиза Глинская впервые стала мамой в октябре 2024 года. Она родила дочерей-близнецов Полину и Соломию.

Их появление Глинская скрывала два месяца - хотелось побыть наедине со своим счастьем без посторонних глаз. Недавно в своем блоге в Instagram кондитер сообщила, что Полина и Соломия прошли обряд крещения.

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Счастливая мама опубликовала ряд снимков с дочерями, мужем и гостями, которые были приглашены на таинство. Также Глинская сообщила, что крещение состоялось неделю назад - 3 мая.

Лиза Глинская крестила дочерей - как выглядят дети кондитера / instagram.com/lizaglinskaya

"3 мая! Важный день, праздник для нашей семьи. Крещение наших маленьких крошек - Полины и Соломии", - подписала снимки Лиза Глинская. В комментариях подписчики кондитера желают малышкам счастливой и безоблачной жизни.

Лиза Глинская крестила дочерей - как выглядят дети кондитера / instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская крестила дочерей - как выглядят дети кондитера / instagram.com/lizaglinskaya

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Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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