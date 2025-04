Рекордная цена: письмо человека, который выжил во время гибели Титаника продали

Вы узнаете:

На аукционе продали письмо пассажира Титаника, которому удалось выжить в морской катастрофе. За него отдали рекордные 300 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian.

Главред узнал, что его автором является пассажир первого класса, полковник Арчибальд Грейси, который впоследствии описал свою историю в книге "Правда о Титанике". В ней он подробно рассказал о трагических событиях 15 апреля 1912 года, когда погибло более 1500 человек во время рейса судна в Нью-Йорк.

Письмо датируется 10 апреля 1912 года (в этот день Грейси зашел на лайнер), а также имеет почтовые отметки из Квинстауна (11 апреля в 15:45) и Лондона (12 апреля). В письме Грейси говорится: "Это действительно замечательное судно, но окончательное впечатление состава после завершения путешествия".

На аукционе, который прошел в Henry Aldridge and Son в Девизесе, письмо ушло с молотка за пять раз более высокую сумму, чем предполагалось - вместо ожидаемых 60 000 фунтов. Таким образом оно стало самым дорогим письмом, среди тех, которые были написаны на борту Титаника и впоследствии продавались на аукционах. Купил уникальный экземпляр родственник продавца, который лично знал Грейси.

