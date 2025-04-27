Рекордная цена: письмо человека, который выжил во время гибели Титаника продали

Само письмо датируется 10 апреля 1912 года - днем посадки пассажира на лайнер.

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Проданное письмо считают музейным экспонатом / Коллаж: Главред, фото: Википедия, иллюстрация Вилли Штевера, Henry Aldridge & Son/PA

Вы узнаете:

За сколько удалось продать письмо пассажира Титаника

О чем шла речь в письме Грейси

На аукционе продали письмо пассажира Титаника, которому удалось выжить в морской катастрофе. За него отдали рекордные 300 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian.

Главред узнал, что его автором является пассажир первого класса, полковник Арчибальд Грейси, который впоследствии описал свою историю в книге "Правда о Титанике". В ней он подробно рассказал о трагических событиях 15 апреля 1912 года, когда погибло более 1500 человек во время рейса судна в Нью-Йорк.

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Письмо датируется 10 апреля 1912 года (в этот день Грейси зашел на лайнер), а также имеет почтовые отметки из Квинстауна (11 апреля в 15:45) и Лондона (12 апреля). В письме Грейси говорится: "Это действительно замечательное судно, но окончательное впечатление состава после завершения путешествия".

Письмо полковника Арчибальда Грейси / фото: Henry Aldridge & Son/PA

На аукционе, который прошел в Henry Aldridge and Son в Девизесе, письмо ушло с молотка за пять раз более высокую сумму, чем предполагалось - вместо ожидаемых 60 000 фунтов. Таким образом оно стало самым дорогим письмом, среди тех, которые были написаны на борту Титаника и впоследствии продавались на аукционах. Купил уникальный экземпляр родственник продавца, который лично знал Грейси.

"Этот лот - настоящая редкость, поскольку имеет не только уникальное авторство и содержание, но и чрезвычайно редкую форму - открытку. Это настоящий музейный экспонат исключительного уровня", - отмечают специалисты.

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Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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