Мужчина открыл банку кукурузы 17-летней давности и удивился, увидев, что внутри

Для большинства из нас вполне нормально выбрасывать любую еду, срок годности которой давно истек. Но один мужчина был удивлен, обнаружив, что находится внутри 17-летней банки кукурузы.
Вместо того чтобы выбросить ее, любопытный пользователь Reddit решил открыть банку.
Что такое reddit?
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
"Нашел старую банку кукурузы 2007 года, когда убирался в доме моей бабушки. Оказалось, что она совершенно хороша! (Вероятно, из-за того, что она не кислая). Позже сделаю обновление о какашках!", - поделился мужчина.
На фотографии изображена кукуруза Green Giant 2007 года. Затем следующий снимок показывает, что кукуруза все еще выглядит совершенно нормально.
Более того, судя по фото, мужчина использовал ее для приготовления салата.
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