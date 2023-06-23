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У обломков Титаника на дне океана погиб миллиардер и еще 4 члена экипажа батискафа

Анна Ярославская
23 июня 2023, 09:33 обновлено 23 июня, 09:41
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Батискаф Титан начал погружение утром 18 июня, но потерял связь с поверхностью через 1 час и 45 минут после начала миссии.
Батискаф
Обломки пропавшего батискафа Титан обнаружили в 500 метрах от Титаника / Коллаж: Главред, фото: скриншот OceanGate Expeditions

В Атлантическом океане обнаружены обломки батискафа Титан, который пропал при погружении к легендарному затонувшему лайнеру Титаник. Пять человек, которые находились на борту, погибли.

Как сообщила Береговая охрана США, подводный аппарат Odysseus обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах от носа Титаника, находящегося на глубине 3800 метров.

Состояние обломков указывает на катастрофическое разрушение, однако его причина неизвестна. Также непонятно, удастся ли найти тела погибших.

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Компания OceanGate, которой принадлежит Титан, ранее выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.

"Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к изучению и защите Мирового океана", – говорится в заявлении.

Причиной крушения батискафа мог стать взрыв

Командование ВМС США объявило, что анализ акустических данных в зоне погружения батискафа Титан "выявил аномалию, соответствующую имплозии или взрыву", когда пропала связь с аппаратом.

Представитель ВМС отметил, что сеть датчиков позволила определить возможное местоположение источника шума и сузить район поиска.

Комментируя сообщения о "стуках", о фиксации которых сообщала Береговая охрана США, представитель ВМС предположил, что это была какая-то форма естественной жизни или звуки, издаваемые другими судами, участвующими в спасательной операции.

Что известно об экспедиции на дно океана

В воскресенье, 18 июня, исследовательское судно Polar Prince доставило батискаф Титан на место погружения - туда, где 110 лет назад затонул Титаник.

Батискаф начал погружение утром, но потерял связь с поверхностью через 1 час и 45 минут после начала миссии.

У экипажа Титана кислорода для дыхания было на 90 часов – примерно до 14:00 22 июня.

Экипаж Polar Prince лишь через восемь часов сообщил Береговой охране о том, что связь с Титаном прервалась. После этого командный центр ведомства в Бостоне начал координировать поисковую операцию, в которой принимало участие несколько стран.

Сначала батискаф искали эхолотами, затем доставили на место беспилотные спускаемые аппараты, способные работать на большой глубине.

Береговая охрана направила два самолета C-130 Hercules для поиска подводного аппарата на поверхности воды, к ним присоединился канадский самолет C-130 и самолет P8, оснащенный подводным сонаром.

В четверг Береговая охрана США подключила спасательной операции еще 10 судов и несколько подводных лодок.

Спасательную операцию начали частично сворачивать после того, как обнаруженные на дне обломки удалось идентифицировать как части батискафа.

Кто был на борту батискафа Титан

На борту батискафа находились пять человек:

  • 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг;
  • 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман;
  • 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate;
  • 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.
Погибшие на борту
Погибшие на борту батискафа Титана / Фото: OceanGate

Отметим, супруга погибшего на батискафе Стоктона Раша является потомком двух пассажиров первого класса, которые погибли при крушении Титаника в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

Как выяснила газета The New York Times, Венди Раш — праправнучка магната розничной торговли Исидора Штрауса и его жены Иды, которые были среди богатейших людей на борту Титаника. Штраус, который родился в 1845 году, был совладельцем крупнейшей американской сети универмагов "Macy’s".

Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл, вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году.

Предки Раш, погибшие при крушении Титаника, известны своей трагической историей любви. Выжившие в катастрофе вспоминали, что Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке, когда возможности спастись ждали женщины и дети. Ида Штраус заявила, что не оставит своего мужа.

Супругов видели стоящими рука об руку на палубе Титаника, когда корабль шел ко дну.

Как сообщал Главред, с помощью глубоководного картирования исследователям удалось снять самый знаменитый в мире затонувший лайнер Титаник.

Судно, на котором погибло более 1500 человек, сейчас лежит на глубине 3800 метров в Атлантике. Есть надежда, что это прольет новый свет на то, что именно произошло с лайнером, затонувшим в 1912 году.

Паркс Стивенсон, специалист по Титанику, заявил, что эта модель - "один из первых серьезных шагов на пути к тому, чтобы история Титаник стала основанной на фактах, а не на спекуляциях".

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