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Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2025, 23:52
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Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину в ближайшие дни атакует новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину в ближайшие дни атакует новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

21 апреля предыдущая магнитная буря достигла своего максимума - почти 8 баллов. До 24 апреля включительно буря держалась на уровне 6-ти баллов, после чего внезапно обвалилась до трех.

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Ожидается, что 27 апреля мощность геомагнитного шторма вновь вырастет. Он будет почти 5-балльным. После этого сила бури вновь пойдет на спад. Однако расслабляться рано, ведь после этого Украину атакует еще одна буря. Её пик ожидается 2 мая на уровне почти 6-ти баллов.

магнитная буря
Украину в ближайшие дни атакует новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки класса С. Сообщается, что 27 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 63 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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